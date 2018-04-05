Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitedeki saldırı hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayla ilgili YÖK Başkanı Saraç'tan bilgi aldığı kaydedildi.
Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatını kaybeden akademisyenlere Allah'tan rahmet dilediği öğrenildi.
Kaynak: AA