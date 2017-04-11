  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.715
    EURO 3.944
  • BIST 91417.42
    ALTIN 151.224
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü

Gaziantep'te yaşam mücadelesi veren Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda konuşan Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dükkandan bozma, elektrik ve suyu olmayan sıvasız odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

Sabah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret etti. Dağcıoğlu ile sohbet eden Şahin, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ümmühani Dağcıoğlu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, daha sonra telefonu Ümmühani nineye uzattı.

Erdoğan ile telefonda konuşan Dağcıoğlu, "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin ama huzurevi olmasın. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum." dedi.

Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine ev temin edileceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın' dedi. Talimatı bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER