Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkesini geriden takip eden akademi lokomotiflik yapamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu.

FETÖ'nün dershaneleri ele geçirerek ümmeti parçaladığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

''Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin oluşturdu. Yıllar boyunca her Milli Eğitim Bakanı'na ilk talimatım dershaneleri kapatın olmuştur. Buna rağmen dershanelerin varlığının sürdürmesi sağlanmıştır. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır.’’

'Milletin değerlerine saygılı olmakla bilim birbirinin alternatifi değil'

Türkiye'de artık yüksek öğretimin, kontenjan, bina, hoca ve benzeri sorunlarının değil, kalite meselesini konuşulduğunu, bunun tartışıldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu geldiğimiz noktanın en güzel ifadesidir. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim; milletin değerlerine saygılı olmakla bilimde en üst sıralara çıkmak birbirinin alternatifi, birbirinin zıttı değildir. Tam tersine dünyadaki tüm önemli üniversiteler, ülkeleri ve toplumlarıyla sahip oldukları güçlü bağlar sayesinde bu konuma gelmişlerdir. Bizim de kendi üniversitelerimizden beklediğimiz işte budur. Bu anlayışın giderek güçlendiğini görmekten doğrusu memnuniyet duyuyorum. Dünyanın en eski ve köklü bilim yuvalarına ev sahipliği yapmış ülkemize yakışan duruşu, söylemi ve faaliyetleriyle markalaşmış çok sayıda üniversiteye sahip olmaktır. İnşallah o günlerin de yakın olduğuna inanıyorum."

"Ülkesini geriden takip eden bir akademi lokomotiflik yapamaz"

Türkiye'nin verdiği çok yönlü mücadelede akademinin desteğinin "olmazsa olmaz" mesabesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sosyal bilimlerde, temel bilimlerde, mühendislik bilimlerinde, sağlık bilimlerinde, güçlü bir altyapıya, güçlü bir desteğe sahip olmadan bir devletin sadece kamu kuruluşlarının gücüyle hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Geçmişte ecdadımızın en parlak olduğu dönemde geride işte böyle bir gücün varlığını görüyoruz. Aynı şekilde Batı ülkelerinin gerçekleştirdikleri atılımların da itici gücü, lokomotifi hep bilim dünyası olmuştur. Türkiye olarak şu anda bölgemizde ve dünyada çok büyük mücadeleler veriyoruz. Avrupa'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada bize kılavuzluk edecek siyasi, sosyal ve ekonomik verilere, analizlere, öngörülere ihtiyacımız var. Ülkesini geriden takip eden bir akademi lokomotiflik yapamaz. Bunun için üniversitelerimizin önden gitmesi, öncülük etmesi lazım."

Kaynak: AA

