Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır"

- Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde oralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik bu yetmez. İkinci operasyonda uçaklarımız, lider kadrodan toplantı halindeki 35 teröristi vurduk.https://t.co/Ad2SaZGT4P pic.twitter.com/bfNyfvQMDg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

- Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik bu yetmez. İkinci operasyonda uçaklarımız lider kadrodan toplantı halindeki 35 teröristi vurduk.

"Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu"

- Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önce Cerablus'tan başladık ve El-Bab'a kadar indik. Sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'te 12 gözlem noktası kurduk.https://t.co/Ad2SaZGT4P pic.twitter.com/Nh8avhtxtQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

- Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz Fırat'ın Batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi ise koalisyon güçleriyle sürdürüyoruz.https://t.co/Ad2SaZGT4P pic.twitter.com/Cq3g22Vg07 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"1875 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz"

- Sağlıkta toplam 76 adet tesis inşa ettik. 8 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Önümüzdeki yıla da burayı yetiştiririz. Organize sanayinin yanında muhteşem bir proje yapılıyor. Yaparsa AK Parti yapar.

"Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız"

- Bunların dikili taşı yok, sadece bunlarda iftira var. Bizde ise başarı var, tecrübe var. Uluslararası camiada oturmuş bir yerimiz var. Bunlar zaten baştan kabul ediyorlar. Şimdi diyorum ki Bay Muharrem bak pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sen de birinci çıkamadığın takdirde siyasete eyvallah diyor musun? Ya bir dershaneyi işletemeyene kalkıp da Türkiye verilir mi? Öğretmenlerinin SSK primini ödemeyene Türkiye teslim edilir mi?

- Son günlerde sosyal medyada çıkan bazı edebim müsaade etmez şeyler var ki, bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Edep, adap yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz? CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Herşeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan, Edirne cezaevinden icazet alan Bay Muharrem'e benim halkım oy vermez.

- Diyor ki 'Tutuklu da olsa çıkı propagandasını yapabilmeli.' Kendine gel. Vicdanın el verecek vicdanın. Cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın? 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan kişiye nasıl olur da aday olmalı diyebilirsin?

Gaziantep'e yatırımlar

- İmar barışıyla Gaziantep'in çok önemli sıkıntısını çözüyoruz. Şimdi gözümüzü nereye diktik biliyor musunuz Amanoslar'a. Amanoslar için bünyesinde 19 kilometre uzunluğunda 4 tünelin, bir viyadüğün, 4 köprünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz.

- Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız.

- Gaziantep'i tüm Türkiye'ye hızlı trenle bağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep'e bir metro hattı kazandırıyoruz. İlk etabının temeli bu yılın sonuna kadar atılacak.

Kaynak: TRT Haber