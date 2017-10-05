  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.202
  • BIST 104654.82
    ALTIN 146.69
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin altıncı toplantısı vesilesiyle 9 Ekim Pazartesi Ukrayna'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin altıncı toplantısı vesilesiyle 9 Ekim Pazartesi Ukrayna'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de düzenlenecek konsey toplantısında güncel ikili ve bölgesel konular kapsamlı biçimde ele alınacak.

Kiev'de, Parlamento Başkanı Andriy Parubiy ve Başbakan Volodimir Groysman'la birer görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki soydaşların temsilcilerini de kabul edecek.

Anlaşma ve protokoller imzalanacak

Ziyaret sırasında, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek, bu istikamette muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacak.

Ayrıca görüşmelerde Kırım meselesi ve Kırım Tatar soydaşların durumu hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER