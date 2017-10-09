Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.35'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borispol Havalimanı'nda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olena Zerkal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kiev'e geldi.

Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna temasları kapsamında Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Resmi ziyaret için Kiev’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi programları öncesinde Ebedi Zafer Anıtı’na geçti.

Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi programları için Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi’ne hareket etti.

Poroşenko tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko tarafından resmi törenle karşılandı.