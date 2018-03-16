Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi.

İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA