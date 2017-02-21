Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile yaptığı görüşmede, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi 4.0, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularının ele alındığı bildirildi.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Heyet, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi 4.0, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu ve bu konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Ülkemizin yatırım ortamı ve küresel rekabet gücü açısından büyük önem içeren bu alanlarda kamu ile özel sektör arasındaki görüşmelerin, ortak çalışmaların ve etkinliklerin daha da yoğunlaşacağı bir döneme girdik." ifadesini kullandı.

Görüşmeye, Erol Bilecik'in yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Lideri Ali Koç, Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri Simone Kaslowski, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin, Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Serra Akçaoğlu, Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Batu Aksoy, Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri Bahadır Balkır, Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri Barış Oran, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Mehmet Tara, Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri İdil Yiğitbaşı, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ile Ankara Daimi Temsilcisi Eray Akdağ da katıldı.