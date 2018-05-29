Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da halka hitap etti.

Erdoğan, sözlerine "Bugün bu meydan bir başka güzel. Heyecansa heyecan, coşkuysa coşku, birlikse birlik, beraberlikse beraberlik... Çok güzelsin Çorlu. Çok güzelsin Tekirdağ. İnanıyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksınız." diyerek başladı.

“Çorlu'nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'nun sabırsızlıkla 24 Haziran'ın gelmesini beklediğini, şehrin 24 Haziran'da bir milli irade destanı yazmaya hazırlandığını aktararak, "Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bütün Çorlu 'Vakit birlik vakti' diyor, 'Vakit Tekirdağ vakti' diyor. Tüm Trakya bu sefer 'Vakit Türkiye vakti' diyor. Sizlerin bu heyecanı, Çorlu'nun önünde artık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye ile beraber Çorlu'nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Uzun süredir Çorlu'da arzu ettikleri sonuçları yakalayamadıklarını ifade eden Erdoğan, Çorlu'nun da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde, AK Parti olarak hedef ve beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.

“Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir ilimizdir”

Erdoğan, elbette burada sorunu vatandaşlarda aramadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca milleti suçlayan, hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı, problemi varsa yanlış anlaşmaları özellikle milletimizde değil, daima partimizde aradık. Demek ki Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Trakya'ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız.

Türkiye sevdamızı, bu ülkeye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi sizlere olması gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakya'mızın AK Parti'nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Bu mitingimizin inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."

"Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da hep birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, alanda kendisine tezahüratta bulunan kadınlara dönerek, "Zaten bu işi hanımlar bitirecek çünkü kale içeriden fethedilir." dedi.

Katılımcılar, Erdoğan'ın, "24 Haziran'da güçlü Meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis olmanın yanında güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorularına "Evet" yanıtını verdi.

“Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik”

Yol arkadaşlıklarının, muhabbetlerinin daim olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana önce seçim manifestomuzu açıkladık, ardından da seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi, her iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ülkemize neler vadettiğimizi, neleri hayata geçireceğimizi tek tek yazdık.

Milletimize diğer hizmetler yanında, 146 tane her biri ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme sözü verdik. Beyanname ve manifesto, yeni dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren pusulamız olacak. İnşallah milletimizin teveccühü ile 24 Haziran'da ipi göğüslersek, gelecek 5 seneyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için değerlendireceğiz."

“Buralara öyle lafla gelmedik, işle geldik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıldır olduğu gibi gecelerini, gündüzlerine katarak Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceklerini ifade ederek, "Buralara öyle lafla gelmedik, işle geldik. Göreve geldik Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. 2013'te bu borcu biz sıfırladık ve bizden IMF borç istedi. 5 milyar avro istedi. Arkadaşlar 'Verelim mi?' dediler, 'Verin.' dedim. 'Borç alan emir alır.' dedim. Baktılar ki bu Türkler, çılgın Türkler şaşırdılar, vazgeçtiler. Biz buyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz

29 Ekim’de dünyanın ilk üçüne girecek yeni havalimanını açacağız. Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023'te bu 150 milyon olacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Hava yolu halkın yolu olacak dedik. Bunu başardık. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim vatandaşım arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin. Oradan da herhangi bir şehirde rahatlıkla gitsin.

"Kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik"

Başkan adaylarından bir tanesi ne diyor? 'Ben havalimanı falan böyle işlerle uğraşmam' Kim diyor bunu? Sen en işle uğraşırsın ki? 'Bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor, bütçede para yok Kanal İstanbul yapıyor' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik.

"Sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz.

Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, 81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. İşte bunun için sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz.

"Taş üstüne taş koymanın çabasındayız"

AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik, ne söz vermişsek, vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek, Allah'ın izniyle onları hayata geçirdik. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.

"Muhalefetin adayları ne vadediyor? Koskoca bir hiç"

Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç.

"Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim"

Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim.

"Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar"

Bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa ona bunlar kafayı takmış, bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar. Aslında benim aziz milletim, bu karikatür tiplere en güzel cevabı 1,5 asır önce 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' diyerek Ziya Paşa vermiş. Bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kifayetsiz sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar. Bu millet çok zekidir.

Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye.

2023 hedeflerimize ulaşana kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kaynak: AA