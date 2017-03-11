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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 00.15'te Türkiye'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyeye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 00.15'te Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı​​ Orgeneral Hulusi Akar​​, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı ​​​​Nihat Zeybekci​​​, ​​​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ​​​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı​ Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı​​​ Nabi Avcı, ​​​​​​​​Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yurda döndü.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rusya, Atatürk Havalimanı, İstanbul Valisi Vasip Şahin
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