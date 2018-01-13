Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin olurunun alınmadığı hiçbir girişimin başarı şansı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Şu anda karşısında kabına sığmayan, bölücü teröre şamar olup inen, tarih boyunca olduğu gibi yine "milli irade, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik" diyen bir Bingöl gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Az önce yavrumuzun şiir okuyuşunu dinlediniz değil mi? Nereden geliyor? Ciğerden, damardan, rahmetli Müslüm Baba gibi damardan." diye konuştu.

"Hiçbir fitne tohumu bu topraklarda yeşeremez"

Darbe anayasasına karşı "en yüksek hayır" oyu veren cesur Bingöl'ün, 16 Nisan'da bir kez daha kendine yakışanı yaptığını vurgulayan Erdoğan, Bingöl'ün vesayeti bitiren ve koalisyon dönemlerini tamamen sona erdiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rekor seviyede destek vererek ülkedeki demokrasiye çağ atlattığını anlattı.

Bingöllülerin gerek 15 Temmuz gecesi ve ardından 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuğunu çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunda emin olun: Bingöl, bu asil ve cesur tavrını devam ettirdikçe hiçbir güç Türkiye'yi bölemez, bu milleti parçalayamaz. Bingöllü kardeşlerim iradelerine, ülkelerine, devletlerine bu şekilde sahip çıktıkça evelallah hiçbir fitne tohumu bu topraklarda yeşeremez. Bingöl halkı böyle gür bir seda ile 'demokrasi, hak, adalet, kardeşlik' dedikçe kimse bu ülkeye diz çöktüremez. Siz, bizim yanımızda böyle kararlı ve dik durursanız, terör örgütlerinin topu birden gelse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Nitekim işte görüyorsunuz başarılı olamıyorlar, olamayacaklar. Onca çabalarına, onları her türlü imkana boğan, arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir taşını dahi bizden koparamıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Bugün artık bölgesel ve küresel senaryolara figüranlık yapmak yerine oyun kuran, tuzak bozan bir Türkiye gerçeği var. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkumdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek." dedi.

"Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır"

"Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır." diyen Erdoğan, Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz." ifadesini kullandı.

TRT HABER/AA