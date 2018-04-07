Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aydın 16 Nisan halkoylamasında malesef yüzde 36'lık evet oranı ile beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin bağımsızlığın şehri olan Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Biz Aydın'ı 1 milyon 100 bini bulan nüfusu 670 mahallesi, incirinden zeytinine, pamuğundan sebzelerine kadar her çeşit ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla turizmi, sanayisi ve ticareti ile 2023 Türkiye'sinin lokomotif şehirlerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye için neler yaptığımızın Aydın'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 16 Nisan sonucu kendimizi Aydın'ın efelerine Aydın'ın gani gönüllü başı yüce insanlarına yeteri kadar anlatamadığımızı gördük. İnşallah bu kongremizde Aydın'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız.

Aydın, 1919-1922 yılları arasında 40 aya yakın istiklal mücadelesi vermiş, düşman işgaline karşı 7'den 70'e topyekun kıyama geçmiş bir şehrimizdir. Daha sonra da Aydın yerli ve milli duruş sahibi bir şehir olarak hep demokrasinin, özgürlüklerin yanında yer almıştır. Şehrimizin, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten olsa gerek, hala CHP'ye çok ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum; sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür. Türkiye bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle mücadele ederken CHP olayı bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması olarak ifade edebilecek kadar alçalabilmiştir. Hatta bu partinin milletvekilleri çıkıp devlete karşı hendek hendek direnmekten söz edebilecek kadar şirazeyi kaybetmişlerdir. Bölücü örgütün Meclis'teki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zat ile "birlikte iyi salladık" diyen CHP yöneticileri gördük. Devletin güvenlik görevlilerini faşist, PKK'lı teröristleri madur eylemci olarak niteleyen bu CHP'nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki parti ile hiçbir alakası olamaz.

"Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir."

Geçtiğimiz günlerde sanatçılarımızla yaptığımız sporcularımızla, yazar medya grubu bir grupla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize destek olmak onlara moralize etmek için Reyhanlı'ya gittik. Sınır, 10 kilometre oraya kadar gittik. Hem kendi tarihimizde hem de dünyada bunun sayısız örneği var. Biz il kongremiz vesilesiyle Hatay'daydık. Kendileriyle ziyaret için gittiğimiz karakolda buluştuk. Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar sınır karakolunda çok güzel, tarihi bir manzaraya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış. Grup toplantısında, burada zikretmekten hicap duyacağım hakaretleri bir kenara bırakarak söylüyorum, asıl vahim olarak ne diyor biliyor musun? 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. Ey Aydınlı kardeşim, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, bu partinin başındaki zatın içine düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti, nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir.

"Teröristleri savunmak adalet demek değildir"

Siz bunların dillerinden adalet lafını eksik etmediklerine, yollara düştüklerine bakmayın. Hz. Mevlana "Adalet ağaçlara su vermektir, adaletsizlik ise dikene su vermektir." diyor. Bunlar hayatları boyuncu olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir. Dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ'sundan, PKK'sına kadar terör örgütlerini savunmak adalet değildir. Ülkesine ve devletine hayırlı her işi baltalamak adalet değildir. CHP'nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle ahlaksızca, öyle terbiyesizce, öyle haysiyetsizce ifadelere sarıldı ve şahsıma saldırdı ki inanın bana ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zül adlederim.

"Teröristleri savunmak adalet demek değildir"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında ülkemiz için belirlediğimiz hedefler bile tek başına bu iddiamızı ispatlamaya yeter. Ey CHP bak biz 100. yıla bir hazırlık yapıyoruz. Sen ne yaptın? Teröre destek vermekten başka ne yaptın? Teröristlerle beraber yol yürüdün. Onların çukur kazmalarına destek verdin. Başka ne yaptın? CHP'liler ile karşılaştığınızda onları çevirin ve onlara şu soruyu sorun; Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyor sunuz? Emin olun hiçbiri de bu soruya verecek tutarlı bir cevap ortaya koyamaz. Çünkü bunların öyle bir derdi yok.

"Asıl sen içinde bulunduğun dalalet uykusundan uyanmaya bak"

Üstad Necip Fazıl, böyleleri için alçak demezdi. Üstad, alçak ifadesinin bir seviye belirttiğine inandığı için böylelerini çukur diyerek tarif ederdi. Çünkü alçaklık bir seviyedir derdi. Onun için çukur. Bu zatda böyledir yani çukurun kendisidir. Hatta bu zat sadece çukurda değil aynı zamanda kullandığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki, bende ağız var her türlü ifadeyi kullanırım. Senin o kullandığı ifadeleri biz unuttuk. Biz daha da muktediriz de bulunduğumuz makamlar buna müsaade etmiyor. Kendisinin sadece ahlakla ve onurla değil aynı zamanda siyasetle fikirle de uzaktan ilişkisi olmayan sözlerini asla muhatap almıyor, cevaba değer bulmuyorum. Güya kadınlara hitap ediyor, güya otizmli çocuklardan söz ediyor, güya bir tarihçimizi eleştiriyor. Ama her nasılsa cümlelerin sonu hep benimel bitiyor. Neymiş, bizi uyutmayacakmış. Biz günün 24 saatini haftanın 7 gününü yılın 365 gününü zaten ülkemizde ve milletimize hizmet yolunda durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun dalalet uykusundan uyanmaya bak. Bunların hepsini de bir kenara bırakıyorum. Şahsi meselelerimizi yutkunarak da geri plana bunları atabiliriz. Ama milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda kusura bakmasınlar. Kimseyi gözümüz görmez. Bu zatın söylediği öyle şeyler var ki ülkemize ve milletimize olan sorumluluğumuz gereği bunları cevaplamadan geçemeyeceğiz. İfadelerine baktığımızda, bir insan nasıl bu kadar cahil olabilir, nasıl bu kadar ülkesinden ve dünyadan bi haber olabilir anlayamıyoruz. Bu zat faizin kanun hükmünde kararname ile düşeceğini sanıyor. Mesela bu zat istihdamın kanun hükmünde kararname ile sağlanabileceğini sanıyor. Mesela bu zat ticari borçların kanun hükmünde kararname ile sıfırlanabileceğini düşünüyor. Mesela bu zat iç ve dış borçların kanun hükmünde kararname ile hallolabileceği hayalini kuruyor.

"Bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz?"

CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan. Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu, hakaret dolu, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin ihanetiyle dolu. Kılıçdaroğlu kimileri sevgisiyle, muhabbetiyle, hizmetiyle milletin karşısına çıkar, kimileri de bu zat gibi zehriyle kendini belli eder. Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni (Kılıçdaroğlu) bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz. 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak.

Kaynak: TRT Haber