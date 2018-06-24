Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Milletimiz yasama görevi konusunda büyük bir sorumluluk verdi"

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti.

(Milletimiz) Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda çok büyük bir sorumluluk yükledi.

"Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir"

Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

"Geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır"

Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle cuntalarla, darbecilerle siyasi-ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş, asla söz konusu olmayacaktır.

"Bizim için daha çok çalışma zamanıdır"

Milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, demokratik hakkını kullanarak ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.

"Demokrasiye olan bağlılığımızı güçlendirerek sürdüreceğiz"

Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde, tüm kurum ve kurallarıyla, demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

"Bu ülkede hiçkimsenin özgürlük alanının daraltılmasına izin vermeyeceğiz"

Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz.

"Bize durmak, dinlenmek nefeslenmek yok"

Vesayetin, darbecilerin, siyasi-ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek nefeslenmek yok.

Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun"

Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun.

Kaynak: AA/TRT Haber