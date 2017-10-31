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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında her zaman yer alacak

Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini belirterek, "Türkiye Azerbaycan'ın yanında her zaman yer alacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycanın yanında her zaman yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile biraraya geldi. 

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılamaz" denilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını dün açtıklarını hatırlattı. 

Erdoğan, Azerbaycan ile daha büyük projelere imza atma konusunda hem fikir oldukları kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"TANAP, iki ülke arasındaki dostluğun en önemli sembollerindendir. Ekonominin büyüdüğüne dair bir işarettir. İki ülke arasındakı ticaret hacmi tekrar toparlanmaya başlayacak. Kısa zamanda 5 milyar doları yakalayacağız. İki üke her alanda adımlar atacak. Bakanlar Kurulu'ndan da çıkardık. 120 milyon dolarlık ithalat hedefi koyduk. Nahçıvan'ı canlandırmanın adımını atmış olacağız. Özellikle savunma sanayiindeki dayanışmamız önem arz ediyor. Aynı zamanda kültürel ilişkilerimiz üniversitelerimiz arasındaki ilişkiler için atılan adımlar önem taşıyor. Uluslararası ilişkilerdeki dayanışmayı da önemsiyoruz. Türkiye Azerbaycan'ın yanında her zaman yer alacak. Türkiye Azerbaycan kardeşliği yaşasın diyorum."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de toplantıda şunları kaydetti:

"Türkiye ile aramızda olan ticaret potansiyeli artacaktır. Bugüne kadar Azerbaycan'dan Türkiye'ye 10, Türkiye'den Azerbaycan'a 11 milyar dolar potansiyel var bunun da artmasını arzu ediyoruz. Enerji ve nakliye konularında da hem fikir olduk. TANAP gibi büyük projeler gündemimizde yer aldı. Açılan Demir İpek Yolu da bizim büyük gururumuzdur. Aziz kardeşimizin liderliğinde Türkiye Türk dünyasında liderdir. Dostlarımız sevinsin eminim ki bundan sonra da Türkiye Azerbaycan kardeşliği ebedi olacaktır."

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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