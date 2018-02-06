Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Tabipleri Birliği'ndeki 'Türk' ifadesi çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grubu'nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

Erdoğan'dan ABD'ye: "Gereken adımları atacağız"

Amerika'nın, PYD ve YPG 'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına yönelik soru üzerine Erdoğan, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız.