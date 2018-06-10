Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 150. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a kutlama mesajı gönderdi.

Türk Kızılayı'nın "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 1868'de kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsali durumuna geldiğini söyledi.

"Dünyanın önde gelen kuruluşları arasında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk Kızılayı'nın hiçbir ayrım gözetmeksizin insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak, insan hayatını ve sağlığını korumak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini geliştirmek amacıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

"Türk Kızılayı, bugün kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. 150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün, aziz milletimizin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılayı'na ve aynı amaca hizmet eden kurumlarımıza sahip çıkmak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır."

"Milletimizi bu kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum"

Erdoğan, Türk Kızılayı'nın gücünü ve itibarını yardım ve desteklerle yükseltmek için çalışmanın kendi vatandaşlarına, kardeşlerine ve tüm insanlığa hizmet etmek demek olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı'nın kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

Kaynak: AA