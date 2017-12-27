Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta "Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Nişanı" takdim edildi, Erdoğan onuruna da resmi yemek verildi.

"Şehitler Anıtı"na çelenk bıraktı

Erdoğan, Tunus'tan, Türkiye'ye hareket etmeden önce, 2011'de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan "Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti.

İki ülkenin milli marşlarının okunması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okudu, ardından şehitlerin anısına üç el saygı atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeden oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.20'de Tunus'tan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli uğurladı.

Kaynak: AA