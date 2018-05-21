Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın başbakan, değerli bakanlar, değerli büyükelçiler, değerli diplomatik misyon temsilcileri kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan yardımlaşma ve yardımlaşma ayıdır, bu ay yoksulların, mazlum ve mağdurların sevindiği ve sevindirildiği bir aydır. Bugün etrafında toplandığımız şu iftar sofrası zengin fakir, yönetici memur, işveren işçi bütün statülerin anlamını yitirdiği herkesin Hak katında eşitlendiği bir muhabbet sofrasıdır.

Oruç ibadeti sadece bir süre aç ve susuz kalmasının ötesinde bizim için nefis terbiyesinin bu dünyadaki var oluş gayemizi sorgulama aracıdır. Müslümanlar olarak her ramazan ayında murakebe, muhasebe ve tefekkülle insani taraflarımızı tekrar keşfediyor. Kendi iç dünyamızı yeniliyor kul olmanın şuuruna varıyoruz.

Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu buluşmamızı mübarek ayın manasına ihtiva ettiği değerlere her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Rabbim hepimize ramazanın ruhuna uygun şekilde bu ayı idrak etmeyi, bu mukaddes günlerden istifate etmeyi nasip eylesin diyorum.

Dünyamız çok zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyor. Karşı karşıya olduğumuz sorunlar sadece belirli bir bölge için değil küresel anlamda herkes için farklı düzeylerde de olsa tehditler arz ediyor. Terör, şiddet, ırkçılık, yoksulluk, düzensiz göç, insani krizler, doğal felaketler tüm insanlığı büyük sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç kimse kendini tam anlamda güvende hissetmiyor.

"Diplomasinin erozyona uğradığını, uğratıldığını görüyoruz"

Geleceğe dönük umutlar bilhassa gerilim, fakirlik ve kaosun hakim olduğu ülkelerde giderek yok oluyor. Belirsizlik ve güvensizlik uluslararası sistemin belirleyici niteliği haline geldi. Dünyamız adeta kendi içinde hastalıklarla kıvranan, hastalık çeken dev bir organizmaya dönüştü. Biz ise tüm insanlık olarak sosyal, siyasel ve beşeri hayatımızı giderek daha fazla saran bu hastalıklara şifa bulmakta yeterli başarıyı halen gösteremiyoruz. Şüphesiz küresel anlamda barış ve istikrarın anahtarı diplomasidir. Dünyadaki mevcut krizleri çözmenin yenilerinin de önüne geçmenin yolu öncelikle diplomasiden geçiyor. Fakat son dönemde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin ciddi anlamda erozyona uğradığını uğratıldığını görüyoruz. Diplomasinin imkanlarına daha çok başvurmamız gereken bir dönemde ne yazıkki bunlardan yeterince istifade edemiyoruz. Diplomasinin ikili ve çok taraflı sorunları çözmeye, işbirliği ve diyaloğu geliştirmeye, dünyamızı herkese veya herkes için daha yaşanılır bir yer kılmaya dönük araçlarını etkin şekilde kullanamıyoruz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere malesef bu yetersizliğin pek çok acı örneği vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki krizleri çözmenin yolu diplomasiden geçiyor. Ancak son dönemde bunun erozyona uğratıldığını görüyoruz.https://t.co/U7loMteCYk pic.twitter.com/mqFQKdcDJO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Mayıs 2018

"Çok taraflı anlaşmalar bir çırpıda rafa kaldırılıyor"

Rum taraflarının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek daha çok masum insanın hayatını kaybettiği bir trajediye dönüşüyor. 7 yıldır 13 milyon Suriyeliyi evinden eden 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan Suriye krizinde çözüm yolları birileri tarafından hep tıkanıyor. Yemen'de devam eden kaos, Libya'daki sıkıntılar, Ukrayna'daki malum durum diğer örneklerdir. Tüm bu krizlerde yeterli irade gösterilmediği diplomatik çabalar sabote edildiği için masum insanlar bedel ödemeye devam ediyor. Diplomasiyi kullanmama özellikle bu sorundan çok daha büyüğü çok büyük uğraşlar sonucu elde edilen diplomatik kazanımların dinamitlenmesi sorunudur. Özellikle kimi politikacıların bu konuda züccaciye dükkanına giren fil misali hareket ettiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınırken çok taraflı anlaşmalar bir çırpıda rafa kaldırılıyor. Irkçı, göçmen karşıtı, İslam düşmanı ve aşırı sağcı akımların siyaset üzerindeki baskıları ve talepleri ise bu ateşe adeta benzin döküyor. Popilizm eksenli iç ve dış politika batılı devletler başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesini giderek daha fazla esir alıyor. Özellikle küresel barışa zarar veren bu yıkıcı dış politika anlayışının teazzüllerinden biri de İran Nükleer Anlaşması ve Kudüs meselesinde atılan adımlardır. S

"Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını savunuyoruz"

izler Türkiye'nin nükleer enerji ve nükleer silahlar konusundaki tavrını yakından izliyorsunuz. Enerji açığı olan bir ülke olarak biz nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya Federasyonu ile geçen ay inşasına başladığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacaktır. Türkiye'yi nükleer enerji konusunda bir üst lige taşıyacak bu önemli santralin ilk reaktörünü inşallah cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesinde hizmete alacağız.

"Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır"

Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır. Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli. Ellerinde 15 bini aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl tehdit nükleer silahlardır. Kendi ellerinde 15 bin nükleer silah bulunduranlar şimdi dünyayı tehdit etmektedir.https://t.co/U7loMteCYk pic.twitter.com/PDTDk4mpfD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Mayıs 2018

Onlar rahatlıkla bunu kullanırken, farklı ülkelerde nükleer başlıklı silah olanlar onlar için niye tehdit oluşturuyor? Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz.https://t.co/U7loMteCYk pic.twitter.com/qJQkYFnSHr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Mayıs 2018

Biz Türkiye olarak İran Nükleer meselesi dahil hal yoluna konmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz. Amerikan yönetiminin kararı karşısında diğer imzacı ülkelerin anlaşmaya bağlılıklarını ifade etmelerini de son derece olumlu buluyoruz.

"Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı bulaşmıştır"

Kudüs'te yaşananlar ise popülist aymazlığın ne tür vahim sonuçlarının olabileceğinin en acı ispatıdır. Amerikan yönetiminin uluslarası hukuku yerleşik teammülleri İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararları çiğneyerek 14 Mayıs'ta attığı adım 62 Filistinli kardeşimizin şehit olmasına, 2 bin 700 Filistinlinin de yaralanmasına neden olmuştur. Ben burada bir kez daha işgale karşı demokratik haklarını kullanırken İsrail'in devlet terörüne kurban verdiğimiz Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırılarda yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. İsrail yönetiminin terörist diye yaftaladığı Filistinli şehitler arasında 8 aylık bebekler, kadınlar, gençler tekerlekli sandalyadaki angelliler de bulunuyordu. Attığı son provokatif adımla Amerikan yönetimi İsrail'in katliamlarına da ortak olmuştur. Açık söylüyorum Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı bulaşmıştır. Analarının kucağında katledilen bebeklerin utancı, o bebeklere kurşun sıkma alçaklığı gösterenlerle beraber bu katillere suç işleme cesareti verenlerin de yüzüne yapışmıştır.

Amerikan yönetiminin bundan sonra demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve barış konusunda söyleyeceği hiçbir sözün kıymeti, harbiyesi olmayacaktır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi tam bir oksimoronluk örneğidir. Kendi kendiyle çelişki örneğidir. Uluslararası hukuku hiçe sayan bir zihniyetin başkalarına hukuk telkin etmesi ise pişkinliktir, yüzsüzlüktür.

"Filistin'de yaşanan son gelişmeleri BM Genel Kurulu'na götüreceğiz"

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla gerek Amerika'nın kararına gerekse İsrail'in işlediği katliama karşı tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Ülkemizde Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla 3 günlük milli yas ilan ettik. Aynı gün Kızılay, AFAD ve TİKA gibi STK'larımız da yaralanan kardeşlerimizin tedavileri için çalışmalara başladık. İsrail saldırılarından etkilenen kardeşlerimize yine bu kurumlarımız vasıtasıyla sahadan tedarik yöntemiyle acil insani yardım ulaştırdık. Washigton ve Tel Avil büyükelçiliklerimizi istişareler için ülkemize çağırdık. Daha sonra zirve dönem başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdık. Bu çağrımızdan 72 saat sonra 50 ülkenin katılımı ile 18 Mayıs Cuma günü İstanbul'da yine bir Olağanüstü İslam Zirvesi gerçekleştirdik. Kabul ettiğimiz bildiri ile uluslararası barış gücü gönderme dahil, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması işlenen suç ve cinayetlerin soruşturulması, ayrıca tüm ülkelerce Filistin devletinin resmen tanınması çağrılarında bulunduk. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ülkelere karşı yürürlüğe koyulabilecek önlemleri de ele aldık. Zirveye iştirak ederek bizimle birlikte insani duruş sergileyen tüm dostlarıma kardeşlerime burada sizler vasıtasıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zirve İslam dünyasının Kudüs meselesindeki hassasiyetini çok açık, net ortaya koymuştur. Kudüs'ü şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi on yıllardır, kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz. Filistin'de yaşanan son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüreceğiz.

Kaynak: TRT Haber