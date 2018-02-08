Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB denilen kuruluşun Türklükle alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz"

Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz.

"Afrin, İdlib olayını aynı şekilde çözeceğiz"

Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar.

"AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, çekilirim"

(Kemal Kılıçdaroğlu) AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın.

"TTB denilen kurumun Türklükle alakası yok"

Bu ara tweetler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok.

"Hukukçular, doktorlar derneklerini rahatlıkla kurabilecek"

Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek.

"'Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması üzüntü verici"

"Bugün ülkemizde hala 'Bizim Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum.

"1 milyon insanı öldüren bir katille neyi konuşacağız?"

Bize milletimizin emri var, emri. Ona kalsa Esed ile masaya oturun da işi konuşun diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir.

"Var mı 25 kuruşa simit ya?"

Bunların mantığına göre, 'PKK, DEAŞ Suriye'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit ya?

"Asıl büyük ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz"

Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.

"Bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır.

"'Terörist teröristle yok edilemez sayın Trump' dedim"

Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump' dedim ama maalesef o yine onlara baktı. 'Peki siz yolunuza, biz yolumuza' dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler.

"Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız"

Eskilerin güzel bir sözü var, 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız'. Başka bu işin çıkışı yok. Hiçbir engel Türkiye'nin, Türk milletinin iradesinden daha büyük değildir. Öyle mi? Madem ki bizi bu noktaya getirdiler, öyleyse bundan sonrasını kendileri bilirler.

-Türkiye her alanda büyüdükçe, güçlendikçe önümüze çıkan sıkıntıların çapı da artıyor.

-Yıllar boyunca ülkemiz içinde örgütlenmiş ihanet odakları birbirinin ardı sıra harekete geçirildi.

-Ekonomide ülkemizi 3 buçuk kat büyütürken, demokrasinin standartlarını ileriye doğru götürürken, bölgesel güç olarak da sürekli yükseldik.

-DEAŞ bir yerlerden emir verilmiş gibi saldırmaya başladı. Pek çok ülkede ülkemiz aleyhine hava oluşturuldu. AB'nin cephe alması da aynı döneme denk geliyor.

-Şartların normale dönmesini çok bekledik. Bir başka terör örgütünün palazlandırıldığını görünce sabrımız kalmadı.

-Kurulan tuzakları birer birer bozarken asıl hedeflerimizden de kopmadık.

-Askerlerimiz orada destan yazıyor. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Üzerine üzerine gideceğiz, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

-Bize Esed'le konuşun diyorlar. 1 milyon insanı öldüren bir katille neyi konuşacağız? Biz terör örgütlerinin icazetleri ile yola çıkanlarla yol yürümedik, yürümeyiz.

-Bugün ülkemizde hala 'bizim Afrin'de ne işimiz var' diyen bir zihniyetin olması gerçekten üzüntü vericidir.

-PKK'ya YYD'ye terör örgütü demeye dili varmayanlara milletimizin ilk fırsatta söyleyecek bir çift sözü olacaktır.

-'Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsunuz sayın Trump' dedim kendisine.

-Herkesin bir hesabı olabilir. En büyük hesap sahibi Allah'tır.

Ayrıntılar geliyor...