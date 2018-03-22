Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlü Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin kişilere bağlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikaları radikal bir şekilde değişmedikçe, yeni bakanın durumu da aynı olacaktır. Trump'ın da Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme de biraz daha hakim olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ile Trump bugün de telefon görüşmesi gerçekleştirecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Arama-tarama ve temizlik çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor"

YPG’lilere yönelik operasyon genel olarak tamamlandı. Simdi arama-tarama çalışması yapılıyor. Sızmalar var mı? Sadece Afrin şehir merkezinde değil ama diğer yerlerde de var mı? Bu konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Neticede bunlar terörist. Türkiye’de ve başka yerlerde terör saldırısında bulunuyorlarsa bu Afrin’de de olabilir. O nedenle tamamen arama-tarama ve temizlik çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor. Ama eş zamanlı olarak insani yardımlarımızı tüm Afrinli kardeşlerimize iletiyoruz. Daha önce kırsal bölgedeydi şimdi şehir merkezinde. Yine sağlıkla ilgili doktorlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız orada. Tedaviler, kontroller yapılıyor. Merkezler oluşmaya başladı. Diğer taraftan buradaki insanların yaşam standartlarını yükseltmek için neler yapmamız lazım, şehirlerde neler yapılacak, AFAD’ımız, Kızılay’ımız ve ilgili kuramlarımız bu konuda yoğun çalışmalarını sürdürüyorlar.

"Afrin, Afrinlilerindir"

Afrin’deki siviller de bu çalışmalardan son derece memnun. Diğer taraftan tabi buraların istikrara kavuşması gerekiyor. Biz her zaman ne diyoruz, “Afrin Afrinlilerindir” dolayısıyla Afrin Bölgesini Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor ve güvenliğini de onların tesis etmesi gerekiyor.

"İnsanların geri dönmesini desteklememiz gerekiyor"

Buraları terk etmek zorunda kalan insanların geri dönmesi lazım. YPG, ayırt etmeksizin Arapları da Türkmenleri de, Hristiyanları da sürgüne gönderdi, mallarını, mülklerini elinden aldı. Şimdi bu insanların geri dönmesini desteklememiz gerekiyor. Daha önce Fırat kalkanı bölgesine de oradaki şartlar oluştuktan sonra geçen haftaya kadar 132 bin Türkiye’den Suriyeli kardeşimiz dönmüştü ve Suriye içinden 150 bin civarında Suriyeli bu bölgeye döndü. Afrin bölgesinde de tabii gerek Türkiye gerekse Suriye’nin başka bölgelerine kaçan Suriyeli kardeşlerimiz dönebilecekler ve onlara her türlü desteği vermemiz lazım.

Burada özellikle uluslararası kuruluşlara ve bazı ülkelere seslenmek istiyorum. Afrin'le ilgili gereksiz yere Türkiye'yi suçlamak yerine, bu insanlar buraya nasıl dönebilir bunu düşünmeliyiz.

Afrin'de yağma iddiaları

Biz millet olarak da, hükümet olarak da, devlet olarak da insanlık dışı olan her şeye karşıyız. Kötü muameleye de yağmaya da karşıyız. Bu hak ve hukuk meselesidir. Biz bunu ciddiye almak zorundayız. Burada gerçekten güvenlik güçlerimiz, tüm birimlerimizle bu işi ciddiye aldık. Bazı elimize gelen bilgileri de gördük. Mesela Halep'ten gelip de burada hırsızlık yapanlar yakalandı. Ama bu konuda ÖSO da en az bizim kadar hassasdır. Bu tür kötü muameleye biz göz yumamayız.

Sincar'a operasyon yapılacak mı?

Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli.

26 Mart'ta Varna'da önümüzdeki süreçte neler yaparız konusunu değerlendireceğiz. Sorunlar olduğu meselesi sır değil. Tüm sorunları düzelteceğiz demek fazla iyimser olur. Tamamen ayrıştığımız konularda her gün tartışmanın bir anlamı yok. Öte yandan çözebileceğimiz konuların üzerine de kararlı bir şekilde gitmek gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber