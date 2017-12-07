  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın açıklamaları karıştırmaya yönelik, barıştırmaya değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs provokasyonuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek; "Papa ve Sayın Putin ile bu konuyu görüşeceğim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trumpın açıklamaları karıştırmaya yönelik, barıştırmaya değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ziyareti öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda vatanaşlara hitap etti. 

ABD'nin Kudüs provokasyonuna yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan "Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım." dedi. 

Erdoğan, vatandaşlara hitabında şunları kaydetti; 

"Bu güne kadar biz kimsenin önünde eğilmedik biz sadece Rabbimizin önünde rükûda eğildik. Atina’da görüşmelerimiz var oradan da Batı Trakya’ya geçecek kardeşlerimizle birlikte olacağız. Malum ABD Başkanı Kudüs ile ilgili açıklama yaptı. Tabii Amerika Başkan diyeceğim aslında BM 1980 kararını adeta hiçe saymıştır.

Bugüne kadar ABD ve İsrail’den başka hiçbir ülke BM kararından başka aykırı bir kararı olmadı. Sadece bu iki ülke bu yönde davranıyor. Bu nasıl bir yaklaşım siyasi liderler barıştırmak için olmalıdır, karıştırmak için değil, Şu anda sayın Trump’ın o açıklamaları mikser görevi görmektedir.

 

Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım. Çünkü bu sadece Müslümanların değil insanlığın sorunudur. Sayın Trump haklıyım diyorsa yanılıyor. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Haklı olan güçlüdür.

Trump’ın neye yaranmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu kumpasların arkasında nelerin olduğunu son zamanlarda mahkeme sürecinden anlıyoruz. Mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Çarşamba liderler zirvesini topluyoruz ve sonrasında bazı etkinliklri planlama çalışmalarını yapyoruz. Çünkü durmak yok . Taşeronlarla ilgili çıkacak kanunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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