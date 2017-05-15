Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump zirvesinde neler konuşulacak?

Ankara-Washington hatındaki en üst düzey temas olan Erdoğan-Trump görüşmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. İki ülkeyi de yakından ilgilendiren konulara son noktayı liderler koyacak.

Trump ve heyetinin gündemindeki konu başlıkları DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki gelişmeler, NATO ittifakı.Türkiye tarafındaki liste ise çok daha detaylı.

FETÖ ile mücadeleye dair bilgi ve belgeleri Amerikan makamları ile paylaşan Türkiye, Washington yönetiminden somut bir adım bekliyor.

Ankara'nın bir diğer kırmızı çizgisi ise ABD'nin Suriye'deki Kürt gruplara silah yardımı kararı. Yakından takip edilen gelişmenin detayları Trump ve yönetimine sorulacak.

Sadece iki ülke değil aynı zamanda başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın dikkatini üzerinde toplayan ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalabalık bir heyet de eşlik ediyor.

Ekonomi dosyası da masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump görüşmesinde ekonomi dosyası da açılacak...

"Amerikayı yeniden zenginleştireceğim" vaadiyle koltuğa oturan Trump iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinden yana. Temaslar çerçevesinde atılacak imzaları, iş dünyası yakından takip ediyor.

Bir tarafta ülkesini, büyüyen Çin ekonomisinin gölgesinden kurtarmak isteyen Trump, diğer yanda güçlü ekonomisi ile küresel anlamda dikkat çeken, yatırımlar için cazibe merkezi Türkiye ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Türkiye, ABD’nin ticaret sıralamasında 33'üncü sırada. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 18 milyar dolara dayandı.

ABD Ticaret Odası Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için raporlar hazırlıyor

Türkiye’nin son yıllarda ekonomide gösterdiği performans ABD'nin de, özel sektörün de yakın takibinde.

ABD Ticaret Odası Türkiye masası başkan yardımcısı Kush Chosky, Türk ekonomisindeki sıçramanın farkında; Türkiye ile ticaret hacmini geliştirmek için projeler üretiyor.

Türkiye’nin ABD'ye ihraç ettiği ürünler arasında; çeşitli makine, demir-çelik ürünleri, tarım ürünleri ve mermer ilk sıralarda yer alıyor.

ABD'den Türkiye’ye ise; demir-çelik, tarım ürünleri, petrol, pamuk ipliği, kumaş ve teknik malzeme satılıyor.

Türkiye’de faaliyette bulunan bin beş yüzden fazla ABD menşeli firma bulunuyor. 60’dan fazla şirket ise Türkiye’yi bölgesel merkez olarak kullanıyor. Yatırımlarda bankacılık ve finans sektörleri başı çekiyor.

Türkiye'deki politik gelişmeler de Amerikalı yatırımcıların takibine. Atılan olumlu adımlar ve FETÖ ile mücadelede elde edilen başarı, Türkiyenin hanesinde artı not olarak yerini almış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi'nde tüm bu veriler göz önünde tutularak yeni dönem için yeni adımlar atılacak. İki liderin beraber vereceği kararlar ise iş dünyası için de yeni köprülerin temelini oluşturacak.