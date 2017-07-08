  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi"nde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde bugün de ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleşti ve görüşme 20 dakika sürdü.

Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada da ABD Başkanı Trump ile bir süre görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.

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