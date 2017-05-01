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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 53. kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun, 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRTnin 53. kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun, 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ; " TRT, Türkçemize, milli ve manevi değerlerimize gösterdiği hassasiyeti muhafaza ederek, diğer yayıncı kuruluşlara örnek olmayı sürdürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı mesajında TRT'nin, halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışı ile daha fazla izlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "yarım asrı aşkın bilgi ve birikimini, güçlü teknolojik altyapıyla birleştiren, yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla izleyici kitlesini her geçen gün genişleten Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, bugün dünya televizyonları arasında saygın bir yer edinmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , TRT'nin okul niteliğini yayıncılık alanında sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Etiketler: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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