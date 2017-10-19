Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum kapanış oturumunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

"Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil."

"Dünya 5 daimi üyenin iki dudağı arasında, bunun değişmesi lazım"

"PYD ile YPG'yi DEAŞ denilen bir terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek, yok etmek akıl karı mıdır? Ben bunu Sayın Trump'a söylediğim için burada da açık açık söylüyorum."

ayrıntılar geliyor...