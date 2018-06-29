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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde en büyük mücadelenin terörle olacağını belirterek, terörü ayaklarının altına alarak yok edeceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Camii’nin açılışında konuştu.

Erdoğan, “Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır” dedi.

Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelelerinin terörle olacağını ifade eden Erdoğan, “Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun” diye konuştu.

“Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz”

Muhammed anlamında Türk askerine Mehmetçik adının verildiğini belirten Erdoğan, “Başka hiçbir ülkenin askerine Mehmetçik denilmez. Sizler Mehmetçikler olarak, kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu mübarek kılsın” dedi.

Kaynak: TRT Haber

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