Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri bırakıp Türkiye'yi hedef almaları ayrı bir garabet

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK, canlı kalkan olarak 4 yaşlı insanı kullandı. Ellerini bağladılar ve kaçmasınlar diye etrafa patlayıcı yerleştirdiler. Rehin yaşlıların imdadına Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu yetişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı hatırlatarak Mehmetçiğin sivil hassasiyetine şu sözlerle değindi:

"Afrin'in bir köyünde bölücü teröristler yaşları 65 ile 90 arasında değişen dört masum köylünün ellerini, kollarını bağlayıp, çevrelerine bombalı tuzaklar kurarak bırakıp gittiler. Askerlerimiz tarafından bulunan bu kardeşlerimiz, güvenli bir şekilde oradan çıkarılıp, her türlü ihtiyaçlarının karşılandı."

"Onun için bu iş ya olacak, ya olacak"

Buna rağmen Batı medyasının teröristleri bırakıp Türkiye'yi hedef almasının da ayrı bir garabet olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ne yapsalar boş. Kaderin üstünde bir kader vardır. Onun için bu iş ya olacak, ya olacak. Oyunu görüyor sunuz değil mi? Bir terör örgütünü ortaya salıyorsunuz, sonra bir başka terör örgütüyle onu güya kovuyorsunuz ama aynı vahşet, aynı baskı, aynı zulüm devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkisi içindeler"

- Urfalılar düşmanlara tarihi bir ders vermişlerdir. Alçaklıktan, söz verip tutmama huyundan vazgeçmeyen düşman kuvvetleri Urfalılardan hakettikleri Osmanlı tokadını yemişlerdir. Türkiye bugünde Urfa'nın yine hemen yanı başında benzer tezgahlarla karşı karşıyadır. Terör örgütleri bahanesiyle aynı işgalin peşindeler. Yıllarca bu ülkenin ekmeğini yemiş hainlerin desteğini yanında bulanlar terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkisi içindeler. Ne terör örgütleri ne de onları maske gibi kullananlar bu topraklarda karşılık bulmuyor. Bulamayacak.

"Sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben sonra sizler Afrin'e"

- İnşallah gerektiği anda sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben sonra da sizler Afrin'e yola çıkarız. Bu ten bu canda oldukça bu vatana bu millete herşeyimiz feda olsun. Biz ne diyoruz? Hedef Kızıl Elma. Bunun için bu yoldayız. Bunun için bu yolda yürüyeceğiz.

"Teröristlerin kök salması mümkün değildir"

- Bu mücadelemizi şu anda bugün itibariyle 2021 terörist etkisiz hale getirildi. Bizimde 80 civarında Mehmetçik ve ÖSO'dan şehitlerimiz var. Zaferde yakın. Oraya doğru ilerliyoruz. Bu güzel topraklarda teröristlerin kök salması mümkün değildir. Bugünde Urfa, Kürdü ile Arabı ile tüm vatandaşlarımızın birlik içinde yaşadığı bir şehrimizdir. Bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Kardeşlik manzarası tüm Türkiye'ye örnek olacak.

"Suriyeli kardeşlerimiz yakında kendi topraklarında yaşamaya başlayacak"

- Suriye'den gelen 500 bine yakın muhacire siz ensar oldunuz. Siz onlara kapılarınızı kapamadınız. Huzur içinde yaşadığı emin bir belde oldunuz. Önce Fırat Kalkanı ile Cerablus, El Bab teröristlerden temizledik. Şimdide Zeytin Dalı ile Afrin'i temizlyioruz. Şuanda 500 kilometrekare gibi bir alan temizlendi. Ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarında yaşama hazzını inşallah duyacaklar. Fırat sınırından başlayıp Ceylanpınar'a kadar olan bölgeyi güvenli hala getirdiğimizde sığınmacılar gönül huzuru içinde kendi yerlerine dönecekler. Suriyeli kardeşlerimiz yakında kendi topraklarında yaşamaya başlayacaklar.

"Osmanlı tokadı yedikten sonra kendilerine gelecekler"

- Türkiye emperyalist güçlere teslim olmamış. Düzenli ordusuyla, milletin kendi gücüyle mücadelesini vermiştir. Bir asır önce başaramadıklarını şimdi gerçekleştirebilecekleri hayaline kapılanları görüyoruz. Bunların kendilerine ancak sağlam Osmanlı tokadı yedikten sonra gelebilecekleri anlaşılıyor. En sıkıntılı döneminde ezanına, bayrağına sahip çıkan bu millet bugün mü teslim olacak? Üç beş teröristi silahlandırarak bunu başaracaklarını sananlara gereken cevabı vermeye başladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/tq7lLlvkBP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2018

"DEAŞ bahanesiyle ortalığı ayağa kaldırıp bölücü örgüte zemin kazandırdılar"

- Sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Bugünde sağlam adımlarla operasyonlarımızı yürütüyoruz. O cephedeki Mehmetçiklerin arkasında siz olduktan sonra zafer yakındır. Burnumuzun dibinde terör koridoru oluşturmalarını seyredecek değiliz değil mi? DEAŞ bahanesiyle ortalığı ayağa kaldırıp bölücü örgüte zemin kazandırdılar. Şimdi orada DEAŞ var mı? Yok.

"DEAŞ dini PYD Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor"

Bu gelen kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü ülkemizde yaşıyor. Niçin? Dünkü DEAŞ'la bugün orada bulunan PYD arasında hiçbir fark yok. Her ikiside eli kanlı katil sürüsü. Biri dini istismar ediyor, diğeri Kürt kardeşlerimizi. Dün DEAŞ saflarında savaşların bir kısmının bölücü terör örgütü kimliğiyle yine çıktığını biliyoruz. Rakka'da sıkıştırılan DEAŞ'lıların başka bölgelere nakledildiğinden dünyanın haberi var.

"Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür"

- Terör örgütlerinin ve rejimin cenderesi altında zulüm gören insanlara kimsenin dönüp baktığı yok. (Salih Müslüm) Başları Çekya'da tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür. Her gün dünyanın pek çok yerinde Zeytin Dalı eleştiriliyor.

"AB, Suriyeli kardeşlerimiz için vaadettiğinin 6'da 1'ini bile yapmadı"

Samimi olarak Suriyeli kardeşlerimizin halini hatrını soran yok. AB ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz için bize 6 milyar avro vaadetti. 6'da 1'ni dahi yerine getirmedi. Biz ne harcadık? 30 milyar dolar. Batılı yardım kuruluşlarının rezaletlerini de çok iyi biliyoruz.

"Suriye'deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken nasıl rahat uyuyabiliriz?"

Şuanda dünyada yardım eden ülkeler arasında normalde 1 numara ABD 2 numara biz. Milli gelire oranla baktığımızda 1 numara Türkiye sonra ABD. Türkiye bu. Suriye'den ülkemize gelenleri misafirlerimiz olarak ifade ediyoruz. Bizim gönül sınırlarımız ne dikenli tellerle, ne duvarlarla sınırlıdır. Onlar sadece ülkemizin resmi sınırlarıdır. Suriye'deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken biz burada nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Nasıl başımızı yastığa koyup rahatça uyuyabiliriz? Onun için Afrin'e doğru ilerliyoruz. Onun için Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz. Onun için tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kaynak: TRT Haber