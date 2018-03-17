Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kaçıyor, biz topluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır" dedi.

"Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere müsamaha göstermeyiz"

Milletten aldığı yetkiyi istismar eden siyasetçilere tepki gösteren Erdoğan, "Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Teröristler kaçıyor, biz topluyoruz"

Zeytin Dalı Harekatı'nda etksiz hale getirilen terörist sayısının 3569'a yükseldiğini belirterek, "O tünelleri görüyorsunuz değil mi? Bunları nasıl yaptılar? Maalesef bize dost görünen, yanlış yapanlar var. Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 bin tır silah gönderdiler, ne oldu? Şimdi hepsini bulduk teröristler kaçıyor, biz silahları topluyoruz.https://t.co/TAkuBtOn4x pic.twitter.com/MHZosgJIyI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Böyle bir milletin evladı olduğum için şükrediyorum"

Benim vatandaşımın huzurunu kaçırdılar. Ümmeti böldüler. PKK'sıyla böldüler, FETÖ'süyle böldüler. Değerli kardeşlerim, Kürdü, Türkü, Süryanisiyle Mardin, ülkesine sahip çıktı. Böyle bir milletin evladı olduğum için şükrediyorum.

"İnlerine girmeyi sürdüreceğiz"

Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz.

Biz, bu katil sürülerinin niçin ülkemize musallat edildiğini çok iyi biliyoruz. Hangi ülkelerin bunlara kol kanat gerdiğini, kimlerin silah ve mühimmata boğduğuınu çok iyi biliyoruz. Efendilerine yalvarsalar da, yakarsalar da bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütünün tek bir vatandaşımızın kanına, canına, malına veya namusuna kastetmesine müsaade etmeyeceğiz.https://t.co/TAkuBtOn4x pic.twitter.com/rWZutbtDc4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mart 2018

"Kürt kardeşlerim bölücü örgütün kime hizmet ettiğini kavradı"

Bir dönem terörle anılan bu toprakların bambaşka bir çehreye kavuştuğunu görüyoruz. Türkiye'yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdünüz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdünüz.https://t.co/TAkuBtOn4x pic.twitter.com/Vq5huipaCG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mart 2018

Özellikle Kürt kardeşlerimin bölücü örgütün kime hizmet ettiğini artık kavradığını düşünüyorum.Bölücü örgüt masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak kadar gözü dönmüş bir örgüttür. Bölücü terör örgütünün tek bir vatandaşımın dahi canına ve malına kastetmesine izin vermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Ja