Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörist grupların dışlanması önceliğimiz

Türkiye, Rusya ve İran liderleri 2011 yılından bu yana Suriye'de devam eden iç savaşın son bulmasına yönelik kritik kararların beklendiği zirve için Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde biraraya geldi.

Soçi'de düzenlenen Suriye zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı.

Zirvede siyasi geçiş sürecine yönelik atılacak adımlar ile çatışmasızlık bölgelerine istikrar kazandırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başarı tarafların tutumuna bağlı"

Ortak açıklamanın, iş birliğinin esaslarını yansıtan ilk adım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır." dedi.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Terörist unsurlar süreçten dışlanmalı"

Türkiye'nin, Suriye konusundaki çabaları destekleyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum."

"Eli kanlı çeteyi meşru aktör olarak göremeyiz"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çeken Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli güvenliğimize kast eden bir terör örgütü ile aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. pic.twitter.com/Nxu6Jv3L0E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Kasım 2017

Putin: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kaldık

Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirvede, Suriye’nin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden inşasını istişare ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili adımları belirledik. Suriye'nin ortak ulusal sorunlarının görülmesi, anayasanın nasıl olacağı, BM çatısı altında yapılacak seçimlerin nasıl olacağı, Cenevre sürecini görüştük. Suriyeliler kendi kaderine kendileri karar vermeli. Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Erdoğan ve Ruhani'ye olumlu görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. Bugün yaptığımız görüşmenin çatışmaların önlenmesinde pozitif etkileri göstereceğini düşünüyoruz."

Ruhani: Terörist hiçbir ülke için araç olamaz

Soçi zirvesinin Suriye'deki barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırladığını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise sözlerine şöyle devam etti:

"Terörist hiçbir ülke için araç olamaz ve bütün ülkeler için tehlike. DEAŞ'a yardım eden bütün ülkelerde gördük ki onlara tehlike oluşturdu. Bütün günahsız insanları şehadet mertebesine getirdiler. Üç ülke kendi fikirlerini beyan etti. Suriye kongresinde yeni anayasa için zemin oluşacak ve yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak. Bütün bölge için barış ve istikrar getirebilir. Amacımız ulusal kongrenin oluşmasıdır. Üç ülkenin yetkilileri kongrenin daha kolay yapılması için anlaştılar. Putin'e ve Erdoğan'a teşekkür ederim. "