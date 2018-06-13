Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sahur programında muhtarlarla bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak.

"Bunların zikri neyse fikri de o"

- Ana muhalefetin başı Millet Kıraathaneleri projesini kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların zikri neyse fikri de o. Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız. İskambil masalarından kalkmayanlar, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir.

"Biz bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

- Biz terörist değil, bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bizim derdimiz bu." diyen Erdoğan, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir.

- AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?' Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü, daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım.

"Bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro"

- Türkiye'nin aydınlık yarınları için projelerimiz, planlarımız, hazırlıklarımız tam. Bazıları diyor ki 'Çok kaliteli bir kadromuz var.' Kimdir kadron açıkla. Böyle bir şey yok ama bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro. Bizim kadromuz piyasada, arazide olan bir kadro.

"Teröristlerin üstüne üstüne gidiyoruz"

- Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tentürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne üstüne gidiyoruz.

"Sandıklara sahip çıkın"

- Sandıklara sahip çıkın. Sandığa yansımayan her oy ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalin altına girmek istemeyeceğini biliyorum.

Kaynak: AA