Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini tepelemek bizim için leblebi, çekirdek kolaylığında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

ABD'nin terörle mücadele konusunda verdiği sözlere değinen Erdoğan, "Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. 'Yaptık yapıyoruz, yaptık yapıyoruz.' Geldik bu döneme. 'Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız' dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'ı da PYD'si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik? Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük, gömüyoruz, gömmeye de devam edeceğiz.https://t.co/PvutZahIaK pic.twitter.com/V4LiG93Cig — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2018

"Açtıkları çukura gömdük, gömeceğiz"

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren Erdoğan, "100'e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı, arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar. Olmayınca biz bir gece ansızın oraya girdik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi orada o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Biz oturmuyoruz orada ya. Bizim oralarda hevesimiz yok. Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyuhut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar" şeklinde konuştu.

"Terör örgütlerini tepelemek leblebi, çekirdek kolaylığında"

Türkiye'nin terör örgütlerinin her çeşidiyle baş edecek imkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Arkasındaki destek çekildiği zaman bu terör örgütlerini tepelemek bizim için leblebi, çekirdek kolaylığındadır. PKK'yı, arkasındaki onca desteğe rağmen 34 yıldır yerden yere çalan yine Türkiye'dir. Biz anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi. Adeta ortadan yok oldu. Terör örgütlerini tepelemek bizim için vakayı adiyedendir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini tepelemek bizim için leblebi, çekirdek kolaylığındadır.https://t.co/PvutZahIaK pic.twitter.com/PrLADkkJkK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2018

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Ankara'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

"Askerlerimiz bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor"

Sizin bu heyecanınız, dostlarımızın yüreğini ferahlatırken, düşmanlarımızın yüreğine de korku salıyor. Rabbim bu ülkenin ve milletin huzuru, güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

Şimdi de kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da, ani Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şimdi de Afrin'de, İdlib'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor.

"Hep birlikte yürüyeceğiz"

Kararı verdiğimiz anda önce ben sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Zaten sen yürümezsen, millet arkandan yürür mü? Beraber yürüyeceğiz. Siz 15 Temmuz'da çağrımıza, meydanlara yürüyerek bu cevabı verdiniz. Sadece Külliye'nin etrafında 29 şehidimiz oldu. 36 gazimiz oldu. O yürekler varya, 251 şehit, 2193 gazi bu FETÖ denilen alçağı ve onun izleyenlerine bu ülkeyi dar etti. F-16'lar, helikopterler, tank, top vardı. Ama İstiklal Marşı'nda ne diyor? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın...

"Bize husumet besleyenin ne kimliğine ne cesametine bakarız"

Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok.

"Masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili karar alınamaz"

Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki 'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir.

"Salı günü ayağını dizden alta kesecekler"

Dün akşam, bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz, 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla, alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve çok da cefakar bir eşi var. 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Salı günü, ayağını dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm, düşündüm, dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben. Birisi bu Sabri ayağı kesiliyor, diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. İnşallah ilahiyattan da bilişim, yazılım tahsili olurmuş görecekler. Şimdi de bu Sabri en sonunda, 'reisim kararı verdim, salı günü 47. operasyona gireceğiz, ayağımızı kestireceğiz' dedi. Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri kalkıyor diyor ki, gençlik şöyle, gençlik böyle.

Bahçeli ile görüşmesi

Kongremizin ardından seçim itifakları üzerine yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kendisine samimi siyaset için buradan bir kez daha şahsım ve milletin adına şükranlarımı ifade ediyorum. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır anlayışı ile başlattığımız bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyen büyük kalabalığa konuştu.

"Diri bir şekilde yürüyeceğiz"

Erdoğan, 16 Nisan referandumunda Ankara’da ortalamanın altında bir netice alındığını hatırlatarak, “Şimdi Mart 2019’da, Kasım 2019’da inşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Birilerinin hesaplarını bozmaya var mıyız? Selçuklu’nun iftihar merkezi Ankara’ya bu yakışır. İşte dün önce Afyonkarahisar’daydık, oradan Eskişehir’e geçtik, şimdi bugün sizlerle beraberiz ve biraz sonra partimizin 6. Olağan Kongresi’ni gerçekleştireceğiz. 6. Olağan Kongremiz ile birlikte çok daha güçlenerek, heyecanlı, diri bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da halka hitap etti. https://t.co/wkIcgShpgO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2018

Erdoğan şunları kaydetti:

“Bizim Rabiamız var. Bize ayrılık yok. Bize gayrılık yok. Onun için ne diyoruz; tek millet, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnakıyla, Romanıyla, Arnavuduyla 81 milyon tek millet. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Asla bize ayrılık, gayrılık yok. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Başka bir bayrak yok. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer bir toprağın uğrunda şehit kanı yoksa zaten bizim için vatan değildir. 780 bin kilometrekare ile tek vatan.

Unutmayın biz 780 bin kilometrekareye 18 milyon kilometrekareden geldik. Neydik, ne olduk? Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmik ilmik dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri, mezar. Çukurlar açtılar mı? Açtılar. Gereğini yaptık mı? Yaptık. Daha da yapacağız. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok. Tek devlet. Onun için yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş böyle bir şeyi tanımıyoruz. Onun için ne yapacağız? Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz. Sene 2002, sene 2018. Nereden nereye geldik? Daha da güçlü olacağız. Buna hazır mıyız? Öyleyse bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk.”