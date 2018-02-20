Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız." dedi.

FETÖ'nün Türkiye ve Makedonya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya'yı tanıyan ve ilk büyükelçi atayan ülkenin de Türkiye olduğunu açıkladı.

"Top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki rejim yanlısı terörist grupların bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

"Terörist gruplarla ilgili Putin ve Ruhani ile görüşmelerde mutabakatımız var"

Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." şeklinde konuştu.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov

-NATO üyeliğine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.

-Türkiye'nin atmış olduğu bütün adımların farkındayız, terörizmle mücadele konusunda mutabıkız.

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