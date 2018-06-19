Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bataklığını kuruttukça bunları kaygı sarıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"365 gün milletimizi bağrımıza basıyoruz"

- Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş?

"Ülkesini gerçekten seven yorulmaz"

- Bizde dert var, aşk var. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman yorulmuyor musun diye soruyorlar. Aşk ile çalışan yorulmaz. Milletine sevdalı olan, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada size bir söz vermiştim. Seçilirsem buradaki tüm yatırımların takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet, proje yarım kalmayacak demiştim.

"16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık"

- Tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Söz verdiğimiz gibi Adana'nın yatırımlarının takipçisi olduk, koştuk, koşturduk, yeri geldi uykumuzdan feragat ettik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Bay Muharrem, Kemal ne diyecek? Ne yaptım diyecek? Bu iş ustalık işler. CHP'ye, Saadet'e gönül verenler sesleniyorum bak zerre kadar burada emeği olmayan, yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

"Millet Bahçesi 46 bin 310 metrekarelik olacak"

- Eski stadyumu Millet bahçesi yapıyoruz. 46 bin 310 metrekarelik bahçeyi kazandıracağız. 33 bin kişilik stadyumu bitrdik, millet bahçesinin sözünü veriyoruz şimdi de. Beyefendiyi alacaksınız, çocukları beraberce gideceksiniz. Şehit yakınlarına, gazilere, engellilere 4,5 katrilyon lira destek verdik. 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. 1550 yataklı şehir hastanesi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'ya görenlerin hayran kalacağı güzel bir millet bahçesini kazandırmış olacağız.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/WcKz5mXodk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?"

- Bir koğuşta 6 kişi, 8 kişi yatıyordu. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın öyle bir durum vardı. Adana'daki bizim şehit hastanesine bakın birde. Depreme dayanıklı. Adana dünya ile yarışıyor. Bay Muharrem, Bay Kemal sıkıntın olursa buraya. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık. Şehir hastanemizle tavan yaptık. Çıkmış birisi diyor ki nasıl işleteceksiniz? Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkmış adaylardan bir tanesi diyor ki, bu şehir hastaneleri nasıl işleteceksiniz diyor. Önce bu bayana sormak lazım sen neden çıktın bu yola.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/xG3WkRX0f8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Tetikçi medya organlarıyla karamalaya çalışıyorlar"

- Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptıkdıkları medya organlarıyla karamalaya çalışıyorlar.

"Bunlar hala kağnı döneminde kalmış"

- 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız? Adana Meris demiryolunu hızlı tren standartına getiriyoruz. Adaylar ne gerek var diyor. Yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırırmış. Bu ne akıldır? Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki bırak göçü Sivaslı kardeşim modern dünyanın hizmetlerinden faydalansın. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, modern bir dünya yok.

"Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibi"

- Biz bu dönemi değiştiriyoruz. Hat kapasitesi artırılarak yüklerin Mersin limanına aktarılması sağlanacak. Taşımacılık daha hızlı getirilecek. Bunlara sorarsan Çukurova'ya havalimanı gerekmez. Siz yıkım ekibisiniz. Biz yapım ekibi. Fark bu. Biz yapıyoruz onlar yıkacak. Pazar günü sandıklarda patlıyormuyuz? Hızlı tren projemizi 2 yıla kadar tamamlıyoruz.

"800 bin dekar araziyi sulamaya açtık."

- Maaliyeti 1,2 katrilyon olan Çukurova havalimanının inşaatı devam ediyor, yakında bitiriyoruz. Adana'da kalkındırmayı hızlandırmak için yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ-Kasımlı barajının inşaatı sürüyor. Çukurova dünyanın sayılı tarım alanlarından biri. Son 16 yılda projelerle 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

"Mega sanayi bölgelerinden birini burada açacağız"

- 633 binini daha açacağız. Çiftçilere 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Çiftçi ağlıyor diyor. Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Sadece tarımsal üretim yapılacak. Mega sanayi bölgeleri kuruyoruz 5 bölgede. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak sanayi ve teknolojide Türkiye'ye sınıf atlatacağız. Bunlardan birini de bu bölgede açacağız. Adana enerji merkezine dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakit üretim vakti diyerek, ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. Böylece 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknoloji'de sınıf atlatmayı hedefliyoruz. https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/l8ZV2n4yFy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar"

- Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar. Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır. Hile, hurda, oylar çalınacak diyorlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımı tahkir ediyorlar. Şimdi de aynı senaryoyu oynuyorlar. Bizim Yenikapı mitingine laf ediyorlar. 1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar. Hasta yatağından tekerlekli sandalyesiyle gelenlere hakaretler yağdırıyorlar. Bu milletin karakterini öğrenemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar. Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışırlar.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/Do2FFPFOSC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Bizimle yarıştılar, her defasında yenildiler"

- Kendilerine çeki düzen vermek yerine bu millete makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladılar. Muhalefet milletimizin izzetini anlayamadı. 12 kez bizimle yarıştılar, hayallere kapıldılar. Yenildiler. Her defasında kaybettiler ama tanıyamadılar. Onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkarmadılar. Sen 1. olamazsan Bay Muharrem ne yapacaksın? Gidecekmisin? Bay Kemal bunu bildiği için aday olmadı, seni başından defetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 16 yılda 12 seçimde yenildiler, milleti tanıyamadılar.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/dseK1TDxwR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Teröristlerle el eleler, onlarla yürüyorlar"

- CHP'nin terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu? Biz terörle mücadeleyi veriyoruz. Bay Muharrem adaylığı açıklandı Edirne'deki terör örgütünün desteklediği adayı ziyaret etti. Teröristlerle el ele olan, onlarla yürüyenleri demokratik olarak 24 Haziran'da sandığa gömmeye varmıyız? Adam tutuklu. Bu adam 53 tane Kürt kardeşimi 7 Haziran'da bunlar öldürdüler. Sokağa döktüler kardeşlerimizi. Kürt'e Kürt'ü öldürttüler. Bir tane adam yok mu başka aday olacak? Aday fakiri mi bunlar?

"Milletten icazet almak yerine Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar"

- Türkiye'ye kin nefret terör bunu salanlarla bu ülkeye fayda olur mu? Korku siyasetiyle, tehdit, şantaj ile bu milletin iradesini teslim alacaklarını sandılar. Bugünde milletten icazet almak yerine Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar, bölücü örgütün uzantılarına bakıyorlar. ABD'den gelen telefonlarla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine eli kanlı katillere özgürlük vaadediyorlar.

"Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz"

- Edirne'deki provakatörün gönlünü hoş etmek için mahkemeden kaçırma sözü veriyor. Afrin'i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce laf ediyor. Afrin'de Cerablus'ta Kandil'de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin'e de Kandil'e de gireriz. Biz Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/tA0GULo3dK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Bay Muharrem öğretmenlerin sigortalarını ödememiş"

- Kendi paşa keyfi için Mehmetçilerimizin morali bozuyor. Kandil'e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor. Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye imza verenlerden bunlar.

"Pensilvanya'yı incitmemek için Halisdemir'in kabrine uğrayamıyor"

- Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Biz yıkmanın değil, yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Terörün belini kırmanın derdindeyiz. Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor.https://t.co/eAyGQazvss pic.twitter.com/LLFiRfWX1t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber