Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim Afrin akşama düşer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, teröristlerin kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için engellediğini belirterek, "Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'i de, Münbiç'i de, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar teröristlerden temizleyeceğiz.https://t.co/mFhKaeUITO pic.twitter.com/plMwrqZVBP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mart 2018

Kuzey Irak'taki terör yuvalarının her fırsatta yoklandığını vurgulayan Erdoğan, "Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başlarına yıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2002'den beri Türkiye'yi bir baştan bir başa okullarla, hastanelerle, yollarla, tünellerle, parklarla, toplu konutlarla donatıyoruz. Fabrikalarda çarklar durmasın diye var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hamd olsun 16 yılda ülkemizi 4 kat kadar büyüterek çabalarımızın karşılığını aldık.

"Şeytanı da taşladık, tavafımızı da yaptık"

Kardeşlerim, yaptığımız yatırımlar ve getirdiğimiz hizmetlerle ülkemizi büyütürken bu çalışmaları elbette dikensiz gül bahçesinde dolaşıyor gibi yapmadık. Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık.

"Emniyetten ve kalkınmadan asla taviz vermedik"

Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk.

Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bu yıl 5 şehir hastanemizi, önümüzdeki yıl 7 şehir hastanemizi açıyoruz.

"16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ekledik"

79 senede Türkiye'de 6100 kilometre bölünmüş yol yaptılar. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ekledik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik.

Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı trenleri inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul yüksek hızlı trenden istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği havayolunu halkın yolu haline getirdik.

Mevcut 26 tane havalimanımız vardım buna 29 tane yeni havalimanı ilave ettik. Bugün Türk Hava Yolları, dünyada en fazla noktaya uçan havayollarıdır.

Türkiye güçlenirken, büyürken hiçbir vatandaşımızın yoksulluğun pençesinden kıvranmasına rıza gösteremezdik. Şu anda tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız hepsi sosyal yardım konusunda ilk müracaat kapısıdır.

"Askerlerimizi yeni marşlarla yürütelim"

34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar.

"Temenni ederim Afrin akşama kadar düşmüş olur"

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur.https://t.co/mFhKaeUITO pic.twitter.com/WWi1iH8t9D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mart 2018

"Mehmedim Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken EYP ile şehit ediliyor"

-Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir.

"Türkiye'ye hesap sormaya yeltenmesinler"

Sadece Cezayir'de 5 milyon insanı katledenler kalkıp da Türkiye'ye hesap sormasın. Önce onlar bunun hesabını versinler. Irak'ta on binleri, yüz binleri öldürenler önce bunların hesabını versin. Bunların hesabını veremeyenler kalkıp da Türkiye'ye hesap sormaya yeltenmesinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir'de 5 milyon insanı katledenler kalkıp da Türkiye'ye hesap sormasın. Türkiye eğer sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, Afrin çoktan bitmişti.https://t.co/mFhKaeUITO pic.twitter.com/14GFai4cgh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mart 2018

"Şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık"

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. "Haydi meydanlara" dedik. "Haydi caddelere" dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.

Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride.

"Afrin'i de, Münbiç'i de temizleyeceğiz"

Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için engellediler. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz.

"Sadece teröristler değil, bunların ortakları da var"

Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok, siz bakmayın. Bugün 54'üncü gününe giren harekatta 3 bin 500'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken bin 300 kilometrekareye yakın toprak da teröristlerden temizlendi.

"Yakında Kuzey Irak'ı başlarına yıkacağız"

Kuzey Irak'taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız.

Kaynak: TRT Haber