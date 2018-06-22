Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlere başladılar, sıkıysa şehir merkezine gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gerçekler ortada, senin cibiliyetin bu"

- Bunlarda yalan, hakaret, iftira var. Sorun bunlara sizin yaptığınız ne var diye. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Bunlar 20 yıl geriden geliyor. Elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memuruna gelsin küfretsin. Dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Herşey ortada. Gerçekler ortada. Senin cibiliyetin bu.

"Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayali ulaşamaz"

- Genel Başka'nın da öyle. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray'ı yaptık mı? Bunlar istemezük diyor. Hele denizin altından olunca görmüyorlar. Bakar kör. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayali ulaşamaz. Yavuz Sultan Selim köprüsüyle ilgili Özal'ın Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı şu diyorlar. Bayramda ücretsiz yaptılar.

"Hiçbir zaman hakkı teslim etmezler"

- Sende oradan gitme Bay Muharrem. 15 sene sonra bu da devlete verilecek. Bununla ağır vasıtaları oraya kaydıralım. 1. ve 2. köprüden geçenler buradan geçmesin diye. Yapılana hayır demeyin. Hiçbir zaman hakkı teslim etmezler. 16 senede ne yaptılar diyor. Sıraların üstüne kitapları ücretsiz olarak koyuyoruz.

"580 bin öğretmen atadık"

- Bay Muharrem üniversite ücretsiz olacak diyor. Zaten ücretsiz. Harçları biz kaldırdık. 470 lira veriyoruz burs. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Doktoroya asgari ücret veriyoruz. Nereden nereye? Ne Genel Başkanın ne Bay Muharrem'in haberi var. Şuana kadar 280 bin derslik açtık. 580 bin öğretmen atadık.

"SSK primini ödemeyenden Cumhurbaşkanı adayı olur mu?"

- Bay Kemal ne kadar varsa hepsini atayacağım diyor. Dürüst ol yalan söyleme. İhtiyaç neyse onu yapacaksın. Meslekleri yalan. Orada 10 tane öğretmenin SSK primini dahi ödemediler. Onların SSK primini ödemeyenden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Muharrem ile Kemal'in arası çok iyi. Başından kovmak için aday yaptı.

"Aziz Sancar'ların sayısı artacak"

- Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. Hepsine üniversite açtık. 75 üniversite varken şimdi 205 üniversitemiz var. Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Bunların böyle bir derdi yok. Üniversitelerimizde inşallah kaliteyi de Türkiye yakalayacak. Aziz Sancar'ların sayısı artacak.

"2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak"

- Bu beyefendilerin sistemi neymiş? Yok ki bunların hazinesinde bir şey. Havalimanına inerken bir başka güzel. Bize bugünleri de Allah gösterdi. Dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanı. 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet bayramıyla 90 milyon yolcu kapasitesini yakalayacağız. İstanbul 2 şehir hastanesine sahip olacak. 3000 yatak kapasiteyle. Bizde icraat var onlarda laf var.

"IMF'ye borcumuzu sıfırladık"

- İlaçları nasıl alıyorduk? Adaylardan bir bayan diyor ki ne gerek var şehir hastanesine. Parayı üretemezsen ödeyemesin. Biz üretiyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık. Merkez Bankasının 124 milyar dolar döviz rezervi var. Bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık oldu. Sen bunları yapacak kabiliyete sahip değilsin. İBB'yi o zaman CHP'den almıştım.

"Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor"

- Her tarafta çöp dağları vardı, hava kirliliği hat safhadaydı. İstanbul'da su var mıydı? CHP demek kirlilik, susuzluk yolsuzluk demektir. Maltepe Belediyesinin de bir tane elemanı içerideymiş. Başkan Yardımcısı üstelik. MLKP'den dolayı yani terör. Ya terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Hale bak. Benim kardeşlerim hala bunlara oy mu verecek? 10 yıla mahkum olmuş.

"Edirne'de ziyaret ediyor, oy koparabilirmiyim onun peşinde"

- Selahattin Demirtaş neymiş mahkum olmamış. Bunu Bay Kemal savunuyor. 'Mahkumiyeti mi var?' diyor, 'YSK buna aday olabilirsin' dedi... Yani YSK burada vicdani davranmamışsa, böyle bir yanlış yapmışsa aynı yanlışı biz de yapacak mıyız? CHP'nin adayı ilk iş Edirne'de ziyaret ediyor HDP'nin adayını. Oradan icazet alıp, oy koparabilirmiyim onun içinde. Terör örgütüyle bunlar el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi?

"TİKA'yı, AFAD'ı, MİT'i satacağım diyor"

- TİKA MİKA diyor. Satacağım diyor. AFAD'ı da öyle. MİT'i de öyle. Bütün kimde ne araba varsa satacak. Ne kadar zavallılar. TİKA'nın neye yaradığını sorsan bilmez. Bizim dünyadaki bütün yatırımlarımızı organize eden medar-ı iftiharı. AFAD nerede varsa sıkıntı oraya koşuyor. Kızılay gibi. Bunun ki okullar olmasa Milli Eğitimi yönetmek ne kadar kolay. Hiçbir şey olmasa.

"Atatürk sağ olsa bunları mezara gömer"

- Cumhurbaşkanlığı yapmak ne kadar kolay ona benziyor. Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Yalan değil mi? Alakası yok. Atatürk sağ olsa bunları mezara gömer. AK Parti ne aldatan olur ne aldanan olur. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, 59'a çıktı. Türkiye'nin her yerine uçakla gidebiliyorsunuz. Lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bundan da rahatsızlar. Diyor ki bu rakamla havalimanı yapılır mı? Yaparız. Biz halkımızın huzuru için yaparız. Şehir hastanelerini de yaparız.

"ABD'den izin aldı mı diyorlar, Sen Erdoğan'ı tanımamışsın"

- Türkiye enerjide dünya devleri arasında. Nükleer enerjiye geçiyoruz, adımlarını attık. Hızla 1.'nin adımını, 2.,3. ve 4.'nünde adımlarını atacağız. Biz kimseye muhtaç olmayacağız. Terörle mücadelede ne dedim size? Bunların inlerine girdik, giriyoruz. Afrin'e, Cerablus'a giriyoruz. Girme diyorlar. Bunlar Kandil'i vuramaz diyorlar. ABD'den İran'dan izin aldı mı diyorlar. Sen Erdoğan'ı tanımamışsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Çünkü hepsi evlerine dönmeyi arzu ediyor.https://t.co/N2nHkZQXAz pic.twitter.com/9RjczVYZmB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"Lider kadrodan 35 teröristi etkisiz hale getirdik"

- 4700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Irak'ta PKK'yı kovalıyoruz onlar kaçıyoruz. Kandil'de 1. operasyonu 20 uçakla yaptık. 2. operasyonda bunların lider kadroları toplantı halindeyken vurduk. 35 teröristi etkisiz hale getirdik. Lider kadro. Biz kimseden izin almadık. Niye? Biz Irak merkezi yönetimine dedik. Halletmezsen biz halledeceğiz diye.

"Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi"

- Bir kısmını İran, Rusya ve koalisyon güçleriyle yapıyoruz. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi. Şu anda artık Münbiç'e Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz yerleşmeye başlayacaklar. Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Hepsi evlerine dönmeyi arzu ediyor. Fakar CHP'nin derdi başka. Bunların ne işi var diyorlar. Aynı durum bizim başımıza gelseydi ne diyecektin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacaklar.https://t.co/N2nHkZQXAz pic.twitter.com/d26mfRBvcu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz"

- Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. HDP Güneydoğu'da partilerimizin il ve ilçe başkanlarını tehdit ediyorlar. Terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Oradan telefonla tehdit edemezsin. Geçmişte kaldı bunlar. Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. PKK'nın paçavrasını tutan katil şuanda içeride. Bizim PKK ile mücadelemiz çok daha kararlı gidecek.

"Biz iş üretiyoruz, lafla peynir gemisi yürümez"

- Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon kişi geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç geçti. Biz çalışıyoruz. Biz yan gelip yatmıyoruz. Laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Halkıma inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber