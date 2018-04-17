Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yaparak "26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi yapılmalıdır." dedi.
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den erken seçim çağrısı
- Hükümetten, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt
Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme hakkında bir açıklama yapılmadı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile yarın görüşeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmayları ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber