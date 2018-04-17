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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yaparak "26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi yapılmalıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber

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