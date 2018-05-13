Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları affetmeyecek

Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına ilişkin, "ABD, Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyarak uluslararası hukukun en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti;

ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.

ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasadışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail Hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir.

Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye Filistin Devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında duracak, haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır.

İsrail'e itidalli davranma çağrısı

Filistin topraklarında yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyet azami düzeyde gösterilmelidir.

Kaynak: TRT Haber