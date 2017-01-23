Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi.

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu çaldı.

Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.