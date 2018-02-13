Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takke düştü, kel göründü, açıkça konuşmanın zamanı geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nı, Kıbrıs ve Ege'deki gelişmeleri değerlendirerek, ABD'nin terör örgütlerine desteğine, ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröre karşı tutumuna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Onların hesabını da bozarız, bozacağız"

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasına fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız.

"Bunların tüm efelikleri ordumuzu görene kadar"

Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

"NATO'da tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir"

Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir.

NATO'nun iç hukuku neyse ona hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Ama sen kalkar da YPG'ye PYD'ye, 'Bize göre bu terör örgütü değildir' diyorsan, geç onu bir kenara. NATO'da senin müttefikin olan bir ülkeye eğer bu saldırıyorsa, sen NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. NATO'nun hukuku bunu gerektiriyor. Şimdi bunlar ne hale geldiler; diyorlar ki 'Bunlar terör örgütü değil'. Ne derlerse desinler. Dün, evvelsi gün güvenlikten sorumlu bir temsilcileri geldi. Şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Bütün gerçekleri çok açık, net önlerine koyacağız. Bu iş hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun ortak veya bir müttefik veya model ortaklık olmaz. Kendilerine tehdit olarak düşündükleri örgütlerin tepelerine yüzlerce, binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip binenler Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesindeki oluşumlara seyirci kalmasını talep edemez.

"Osmanlı tokadı yememiş olmaları açık"

'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç ‘Osmanlı Tokadı’ yememiş oldukları da çok açıktır.https://t.co/Y8U4rd04BK pic.twitter.com/EgN4MhK4aY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"Bizim için Afrin neyse Kıbrıs'taki, Ege'deki haklarımız da odur"

Bu operasyon sebebiyle hala ülkemizi suçlayanlar ve bir an önce oradan çekilmemizi isteyenler, önce bölgedeki tünellere, kulelere, baştan aşağı silahlandırılmış köylere, her türlü silahla teçhiz edilmiş teröristlere bir baksınlar. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia eden varsa, artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu operasyon sebebiyle hala ülkemizi suçlayanlar ve bir an önce oradan çekilmemizi isteyenler önce bölgedeki tünellere, kulelere, baştan aşağı silahlandırılmış köylere, her türlü silahla teçhiz edilmiş teröristlere baksınlar.https://t.co/Y8U4rd04BK pic.twitter.com/kp7oX8vuHq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"Alacağımız kararları etkileyecektir"

Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Operasyonu'yla, çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararaları etkileyecektir ve etkilemektedir. Şunun iyi bilinmesi lazım; Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Ve biz bu devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak 'buyrun' diyemeyiz, gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar."

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefikimiz kalkıp da PYD’ye, YPG’ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması bizim de aldığımız ve alacağımız kararı etkileyecektir ve etkilemektedir.https://t.co/Y8U4rd04BK pic.twitter.com/QWc1eYf1BL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"DEAŞ'la şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz?"

İlk gelen haberler; şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de fiskoslar var. Onlar da dolaylı yoldan. Güya DEAŞ ile mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'la bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. DEAŞ'la siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz? Kaç DEAŞ'lıyı yok ettiniz veya nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek, kabullenilebilecek vaka yok.

"Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun sonu gelmiştir"

Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımıza çıkmalarını özellikle talep ediyoruz. Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de 'Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik' diyenler, kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele 'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin' ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır.

"Açıkça konuşmanın zamanı da gelmiştir"

Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da gündeme getirmek istiyorum. Şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki takke düşmüştür, kel görünmüştür. Açıkça konuşmanın zamanı da gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madem ki takke düşmüştür ve kel görünmüştür, bazı şeyleri açıkça konuşmanın vakti gelmiştir.https://t.co/bgjM8GJceF pic.twitter.com/pLlndurmOE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"Karşımızdaki teröristlerin gerisindeki güçleri tanıyoruz"

Karşımızdaki teröristlerin görünürdeki PKK/PYD/YPG/DEAŞ/FETÖ/DHKP-C kimliklerinin gerisindeki güçleri artık hiçbir şüpheye mahal olmayacak şekilde tanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdaki teröristlerin görünürdeki PKK/PYD/YPG/DEAŞ/FETÖ/DHKP-C kimliklerinin gerisindeki güçleri artık hiçbir şüpheye mahal olmayacak şekilde tanıyoruz.https://t.co/Y8U4rd04BK pic.twitter.com/LKamOGfdX1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"Afrin'i şehit vermeden çoktan almıştık"

Eğer Türkiye'nin sivillere, mazlumlara zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin'i Allah'ın izniyle tek bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan şimdiye kadar çoktan almıştık.

Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz diyen bir milletin evlatlarının üstesinden gelemeyeceği hiçbir mücadele yoktur.