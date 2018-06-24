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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takip ediyoruz, şimdi bir şey söylemeyeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takip ediyoruz, şimdi bir şey söylemeyeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Bir süre konutunda kalan Erdoğan, Huber Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisi yaptı. 

"İzliyoruz, takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek vatandaşlarla selamlaştı.

Kendisine mikrofon uzatılması üzerine Erdoğan, "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur. Şimdi bir şey söylemeyeyim." dedi.

Erdoğan, daha sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitti.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, seçim
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