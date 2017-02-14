Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı.