Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılandı.
Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı.