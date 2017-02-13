Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.50'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Riyad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman'ı da kabul etmesi öngörülüyor.

Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. AA