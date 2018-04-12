Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki bilek güreşinden rahatsızız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ABD ve Rusya arasındaki restleşmeye tepki göstererek, Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşından oldukça rahatsız olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Ankaralılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıya, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ankara'da metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak tüm kardeşlerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum.

"Yepyeni bir ulaşım hattı kurduk"

Böylece İstanbul'daki Marmaray, İzmir'deki Egeray'ın ardından şehir içi banliyö hizmeti olan üçüncü projemizi de hayata geçirmiş olduk. Tabi Kayaş-Sincan banliyö hattı oldukça eski bir hat. Ankara'nın diğer pek çok altyapısıyla birlikte ulaşım hizmetlerinin de çok sınırlı imkanlarla yürütüldüğü dönemlerde şehrin en uç iki noktası bu hatla birleşiyordu. Biz, artık tamamı şehir içinde kalan bu altyapı üzerinde, modern ulaşım ihtiyaçlarına uygun şekilde yepyeni bir ulaşım hattı kurduk.

"Ankara'ya iftiharla anlatılacak bir banliyö hattı kazandırdık"

Toplam 156 kilometrelik yeni demiryolu döşeyerek istasyonları her türlü ihtiyaca cevap verecek hale getirerek, alt-üst geçitlerle güzergah güvenliğini sağlayarak diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu temin ederek Ankara'ya gerçekten iftiharla anlatılacak bir banliyö hattı kazandırdık. Ankara'nın bir ucundan diğerini ifade eden Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak Başkentray altyapısı aynı zamanda YHT'nin Eryaman-Gar mesafesini de kısaltıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 156 km yeni demiryolu döşeyerek, diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu sağlayarak, Ankara'ya gerçekten iftiharla anlatılacak bir banliyo hattı kurduk.https://t.co/r9m3itdrr2 pic.twitter.com/mTZ4nJvfd8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

İlk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığı gerekirse 5 dakikada bire kadar indirilebilecek. Hem zamandan kazandıracak hem de konforlu seyahat imkanı sunacak bu hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

"Vatandaşım da modern bir hayatı buralarda yaşayacak"

Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her köşesi gibi Ankara'ya da şehircilik bakımından adeta çağ atlattık. Çevresi gecekondularla kuşatılmış, havası kirden, dereleri kokudan, sokakları pislikten geçilmeyen bir şehirden başkentlik sıfatına yakışan görüntüye kavuşan bir Ankara'ya geliyoruz. Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüm diyoruz. Yerinden dönüşüm diyoruz. İnşallah bu görünen bütün yerlerde, yerinden dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim, vatandaşım da modern bir hayatı buralarda yaşayacak.

"Derme çatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa"

Kayaş, şehrin en ucunda olması hasebiyle Ankara'nın yaşadığı değişimden nispeten geç faydalanmaya başlayan bir semtimizdir. Buna rağmen şu Kayaş'ın tepelerinde kurulmuş derme çatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa. Hemen tren yolumuzun yanı başında akan Hatip Çayı'nın dili olsa da buraların nereden geldiğini bir ifade etse. Şu anda gelişinin ve gidişinin her biri 4'er 5'er şerit olan Samsun Yolu'nun görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir gösterse.

"Gençlere o eski Türkiye'yi anlatmak, onlara gerçekten zor"

1970'lerde yokluğun ve yoksulluğun bir yandan, terörün bir yandan cendere gibi sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en somut ifadesidir. Yazın tozdan topraktan gözün gözü görmediği, kışın kardan, çamurdan geçilmeyen sokaklarda büyüyen nesil, şimdi orta yaşın üzerinde bulunuyor. Gençlere o eski Türkiye'yi anlatmak, onlara gerçekten zor. Bugünün gençleri musluklardan haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu, çeşme ve tanker kuyruklarını bilmezler. Şimdi arıza veya bakım sebebiyle birkaç saatlik veya bilemediğiniz 1-2 günlük su kesintisi uygulandığında hayatımız nasıl felç oluyor değil mi?

Gençler, odun kömürle tek odası ısınan evlerde soğuktan titreyerek kışı geçirmenin ne anlama geldiğini, Tüp kuyruklarında gecelemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Büyüklerinizden bunları dinleyin. Doğalgazla ısınan, musluktan 24 saat kesintisiz su akan, çakmağı çakınca yanan ocağı bulunan bir evde yaşayana bunları anlatmak elbette mümkün değildir.

Bugünkü gençlerimiz metrosuyla, yaygın otobüs ve minibüs hatlarıyla, Başkentray'ıyla, bugün artık neredeyse her ayın kapısında bulunan otomobilleriyle ulaşım imkanı olan bir şehirde yaşıyorlar. Nereden, nereye...

"Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik"

Kardeşlerim, bin yıldır insanlığın kadim tarihi boyunca hep cazibe merkezi olmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Türk milleti olarak bin yıldır bu bedeli ödedik, bugün de ödüyoruz. Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadele aslında bir bedel ödemedir. Fakat güney komşularımız Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseler sebebiyle üstlendiğimiz yükler, aldığımız riskler bir bedel ödemedir. Hamdolsun işte Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaşadık, kısa sürede orayı hallettik. Şimdi buraya gelirken Afrin'i sordum ve Afrin'de son durum, 4123 teröristi etkisiz hale getirdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4123 terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/r9m3itdrr2 pic.twitter.com/N3mr9GkB3d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

Değerli kardeşlerim, Kuzey Irak'ta 337 teröristi Zaho'da, Hakurk'ta etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu devam ediyor, devam edecek. Durmak yok, yola devam.

"Bay Kemal bunu hazmedemedi"

Bu heyecanla, bu aşkla öncelikle silahlı kuvvetlerimize, bunun yanında polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza, hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz sınırda, Reyhanlı'da bir ziyaret yaptım ve bu ziyarette bizimle beraber olan sanatçılarımıza, sporcularımıza, yazarlarımıza, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Onlar bir şeyi kendileri için hedef aldılar. Onlar dediler ki; biz askerimizin yanındayız, Mehmetçiğimizin yanındayız. Bir moral değeri olarak orada oldular. Ama Bay Kemal bunu hazmedemedi. Ya Bay Kemal, vatan millet meselesi olduğunda neyi bugüne kadar hazmetti ki?

"On binler meydanlara akın etti, sen kaçıp gittin"

15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na indiği zaman hemen geldiler oradan tanklar falan kenara çekildiler, aldılar bunu bir arabaya, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sonra bir televizyon programında falan kendisine sorunca, 'bana haber verseydiler ben de havaalanında beklerdim' dedi.

Bu ülkenin cumhurbaşkanı havalimanına gelirken açıklamasını bazı televizyon kanallarından yapınca on binler Atatürk Havalimanı'na, caddelere, meydanlara akın ettiler. Sen oradan kaçıp gittin. Saat 23.15, 23.16 ve ardından biz oraya geldik ve ertesi gün öğlen saatlerine kadar oradan bütün operasyonları takip ettik, organize ettik, yürüttük.

Üzerimizde F-16'lar vardı, helikopterler uçuyordu ama benim halkım onlardan kaçmıyorlardı. 251 şehit verdik, 2193 gazimiz oldu. Sonunda bu FETÖ denilen alçaklara hamdolsun ülkemizi kaptırmadık. Şimdi onlar kaçtı. Nereye kaçtı? Avrupa'ya, şimdi de toplamaya başladık. Kosova'dan 6 tanesini aldık. Şimdi içerideler. Gabon'dan 3 tanesini aldık. Toplamda 80 tane kaçağı aldık.

"Bilek güreşinden son derece rahatsızız"

Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile görüştüm bu akşam sayın Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım.https://t.co/r9m3itdrr2 pic.twitter.com/FKCW8QLPyR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

Artık Suriye ve Irak’ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz.https://t.co/r9m3itdrr2 pic.twitter.com/tSYKPSSkBH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

Katil Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar. PYD terör örgütünü destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Biz her iki yanlışla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Açık konuşmak gerekirse, Suriye'de DEAŞ'la tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür.

İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız.

Ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız, yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz.

Kaynak: TRT Haber