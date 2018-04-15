Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Üsküdar merkez konumuna geldi

Üsküdar hizmetlerde öyle bir çekim alanı oluşturdu ki Marmaray nerede? Üskadar'da. Avrasya nerede? Üsküdar'da. Bütün bu yatırımlarla birlikte Üsküdar bir merkez konumuna geldi. Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı. Asrın mührü dediğimiz Çamlıca Camii ve Küçük Çamlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan Radyo Televizyon Kulesi bunlardan bir tanesi. Seçim öncesi buralar inşallah tamamlanmış olacak. Böylece buralardan dünyaya mesajımızı göndereceğiz. Bütün Çamlıca'daki kulelerin hepsi temizlenip Küçük Çamlıca'daki kulede toparlanacak. Oradan İstanbul'u seyir daha farklı olacak.

Üsküdar ve İstanbul için hayati öneme sahip Üsküdar Meydanı ve Harem Beylerbeyi sahil düzenlemesi inşallah bu yıl tamamlanarak hizmete girecek. Çalışmalar tamamlandığında Üsküdar Meydanı İstanbul'un en prestijli alanı olacak. Üsküdar'ın boğaz mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planı sona erdirildi. Böylece Üsküdar'ın mahalli dokusunu bozmayacak şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesinin önündeki en büyük engel ortadan kalktı.

"Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil"

Bunca zamandır bölgesinin sıkıntılarıyla cebelleşen Türkiye, ilk defa etkilenen değil, etkileyen konumuna geldi. Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor.

Oradaki (Suriye'nin kuzeyi) teröristler ülkemizi taciz etmekten çıkıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz çünkü bize oralardan taciz olamaz, olursa hesabını verecekler.

Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonun önünde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bir Üsküdarlı olarak komşularıma hitap ederken herhalde biraz daha farklı konuşmam lazım. Niye? Komşunun, komşu üzerinde hakları var. Sizin benim üzerimde, benim de sizin üzerinizde haklarım var. İçinizden bir cumhurbaşkanı olarak, daha önce bir başbakan olarak çıkmış bir kardeşiniz, daha önce bir büyük şehir belediye başkanı olarak çıkmış bu kardeşiniz diyor ki gelin bu yolculuğu güçlenerek devam ettirelim.

Bizler beraber bu yolculukta yürüyeceğiz. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İstiyoruz ki öyle hizmetler yapalım ki şimdi geldiğimiz noktanın ötesine gidelim.

"Dünya Marmaray'a, Avrasya'ya bakıyor"

20 öncesine doğru gidersek acaba böyle bir Üsküdar var mıydı? Yok. Ama şimdi şöyle bir düşünüyorum; ey Üsküdar, ey İstanbul... Bak Üsküdar, İstanbul'un ana çekim merkezlerinden biri oldu. Ne oldu? Marka oldu. Neyi ile? Marmaray ile bir marka oldu çünkü ecdat, karadan gemileri yürüttü, biz de denizin altından hamdolsun Marmaray'ı yürüttük. Şu ana kadar milyonlar denizin altından gitti. Dedik ki 'Bu da yetmez.' Bir de ne yapalım? Bir de Avrasya'yı yapalım. Avrasya'yı yaptık mı? Yaptık. Otomobil ile Avrasya'dan git, gel. Sıkıntı, hamdolsun yok. Dünya şu anda nereye bakıyor biliyor musunuz? Marmaray'a bakıyor, Avrasya'ya bakıyor. İşte bu, çekim noktalarını ortaya koyuyor. Biz daha da iyilerini yapalım, daha da ileri gidelim diyoruz. Gidecek miyiz? Gideceğiz.

Bunlar öyle ufak tefek rakamlarla olmuyor. Ben Bay Kemal'e dedim ki 'Gel, bir bin. Bin de metro neymiş öğren. Bunlar önemli şeyler, sıradan işler değil. Bunlara bin ki dünya nedir tanı. Sıradan olay değil bunlar. SSK'yı verdiler sana, SSK'da bir genel müdürlük yaptın, batırdın olayı. Ölüleri bile rehin aldılar. Ama şimdi bak bizim hastanelerimize. Ne hale geldi hastanelerimiz görüyorsunuz değil mi? Şimdi inşallah bu mevcut hastanelerle yetinmiyoruz, bir adım daha atıyoruz. Nerede? Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni yapıyoruz.

Önümüzde Sancaktepe'nin ihalesi var. İhalesiyle orası 3 bin 250 yataklı bir hastane olacak. Bir aksı Başakşehir'de olacak. Bunlar dev hastaneler. Bir kapıdan girdiğin zaman her şey içeride. Dışarıda bağlantı yok. Hatta hastalarımızın birçoğu içeride özel araçlarla taşınacak. Niye? Batının ulaşamadığı yere bir ulaşacağız. Türkiye, bunları başardığını dünyaya gösteriyor ve gösterecek. Şu anda Mersin, Isparta, Adana'da var. Yola devam ediyoruz. Niye? Onlar yapar da biz yapamaz mıyız? Biz onların daha iyisini yaparız dedik ve yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi'de tepelerine indik, Gabar'da tepelerine indik, Tendürek'de tepelerine indik, Bestler Deresi'nde tepelerine indik. Ne oldu? İnlerine girdik inlerine, F-16'larımızla ve silahlı insansız hava araçlarımızla.https://t.co/lGGU5C1eTs pic.twitter.com/filynBl6NB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

"81 milyon tek milletiz"

Burada ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler. Biz 81 milyon tek milletiz. Kardeşiz. Bizi bölmek isteyenlere vereceğiniz cevap; haddinize mi, biz kardeşiz. Biz birbirimizi yaradandan ötürü seviyoruz. Alevisi, Sünnisi, biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Doğulu, batılı böyle bir ayrım yapmıyoruz. 81 milyon tek millet. Bu yolda böyle yürüyeceğiz.

Hilal, bağımsızlığın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Tek vatan... 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Böldürmeyiz. Cudi'de tepelerine indik, Gabar'da tepelerine indik, Tendürek'te tepelerine indik, Bestler Dereler'de tepelerine indik. Ne oldu? İnlerine girdik, inlerine. F-16'larımızla ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarımızla... Bunları artık biz yapıyoruz. İnsansız Hava Araçlarımızı da biz yapıyoruz, hamdolsun. Kapılarına gidiyorduk, bizi kapıdan gönderiyorlardı ama şimdi biz yapar hale geldik. Bak nereden nereye? Zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyoruz. Şimdi tanklar, evelallah o da bitti, şimdi onları da sürüyoruz. Kararlıyız, kararlı. Artık bizim yurt dışına bağımlılığımız yüzde 35'e filan düştü. Daha iyi olacağız. Daha güçlü olacağız. Bunları da başaracağız ve bütün bunlarla beraber sonuncusu, ona geliyorum, o da tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Burada birleşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur ile tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. https://t.co/5TZirFR9pT pic.twitter.com/mZS7yo3rWR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

"Bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız"

IMF bu sefer baktı ki Türkler ciddi, vazgeçtiler. Değerli kardeşlerim; Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu anda 120 milyar dolar. Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız, avucunuzu ama buradan bir şey daha söylüyorum; ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu bu, bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bak bu kadar açık söylüyorum çünkü bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Asla. Biz bu yolda kararlı bir şekilde yürürüz. Şimdi tabii yarın gazeteler yazar; 'Piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın, eğer bundan dolayı piyasa alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Biz kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var, her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım.

Biz, 2002 Kasım'da göreve geldik, ihracatımız neydi biliyor musunuz? 36 milyar dolar. Şimdi ne biliyor musunuz? 160 milyar dolar. Olay bu. Fakat biz bunları da yeterli bulmuyoruz. Çok şeyler olacak. Daha güzel şeyler olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA