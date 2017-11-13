Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de siyasi çözüme odaklanılmasında mutabıkız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum."

"İş adamlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor"

Erdoğan, Rusya ile vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak "(Rusya ile ticaret hacmi)Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Siyasi çözüme odaklanabileceğimiz hususunda mutabıkız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduklarını belirterek, "Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız." dedi.