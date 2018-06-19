Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de kantonculuk oynayanlar derslerini birer birer alıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Van'da meydanların, yolların dopdolu olduğunu belirten Erdoğan, her karışı evliyaların, enbiyaların, gönül insanlarının manevi izleriyle bezeli şehrin, "Van Denizi", kaleleri, şelaleleri, camileri ve kahvaltısıyla dünya markası olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Bir asır önce özgürlüğünü kanı canı pahasına kazanan, gazi şehrin Van'ın, gerek depremlerle gerek terör saldırılarıyla gerek ihanetlerle sarsılmadan daima dimdik ayakta kalmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, tertemiz kalbine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Sizleri gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Van bizim Vanlı bizim"

Erdoğan, bir Van türküsünün "Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer, dağ bizim maral bizim, avcı burada ne gezer" sözlerini hatırlatarak, "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyunu kendisinden alıp, iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz burada teröristleri ,haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor.https://t.co/kVRXiq9XfV pic.twitter.com/696ocKt3RL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

“Size hizmet için kullanmaları gereken paraları Kandil’e gönderdiler”

"Van Büyükşehir Belediyesi, bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu belediyenin, size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yaşandığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce, hatırlayın belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım, anında geldim. Biz hemen tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kalkındırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık.

Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi, Kandil'e. Örgüte teslim etti, örgüte. Şu anda Van'da valimiz, belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Örgüte teslim etti.https://t.co/kVRXiq9XfV pic.twitter.com/kzHeQZ7UlN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? İşte bizim farkımız bu. Hamdolsun yolda gelirken bakıyorum, yollar pırıl pırıl daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak."

"Onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar"

AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını dile getiren Erdoğan, "Onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar. 24 Haziran ülkemizin tamamı gibi Van'ımız için de bir dönüm noktası olacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Van, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van vakit birlik vakti, vakit Van vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "Evet" cevabını verdi.

"İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun olduğum, aşık olduğum Van bu" ifadelerini kullanan Erdoğan, 20 yıl önce Van'a geldiği zaman bu tabloyu gördüğünü, şimdi yeniden Van'ın aslına rücu ettiğini dile getirdi.

"Bu terör örgütleri, benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi"

AK Parti'nin, hizmetin, projenin, yatırımın sadece adını anmakla kalmadığını aynı zamanda, 16 yıldır bir fiil örneklerini sergilediğini belirten Erdoğan, "Bu terör örgütleri, benim Van'ıma, Vanlı kardeşlerime çok çektirdi." dedi.

“Biz Van'ı bir kenara koymadık”

Son 16 yılda Van'a 26 milyar lira yatırım yaptıklarını, bunun 16 milyar lirasının sadece depremin yaralarını sarmak için kullandıklarını anlatan Erdoğan, "Biz, size aşığız. Biz, Van'ı seviyoruz. Biz Van'ı bir kenara koymadık. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet." ifadelerini kullandı.

Edremit'in, Erciş'in adeta bir batı şehri olduğunu ifade eden Erdoğan, eğitimde Van'a 8 bin 858 yeni derslik, ilk ve ortaöğretimde okuyan Vanlı çocuklar için toplam 448 milyon tutarında eğitim yardımı yaptıklarını bildirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini büyüttüklerini kaydeden Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt binaları yaptıklarını, 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha açacaklarını söyledi.

"Çalışacağız, gayret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Erciş'te yeni yaptığı kentsel dönüşüm binalarını, alana kurulan dev ekrandan izleterek, "Kısa zaman içerisinde bunlar bitiyor. Bizde laf yok, icraat var icraat. Cami bitti, şimdi etrafındaki dükkanlar ve ofisler yapılıyor." dedi.

Depremin ardından bu konuda söz verdiğini hatırlatan Erdoğan, Erciş'e giderken yapılan yeni konutların muhteşem olduğunu, adeta yeni bir şehir inşa ettiklerini söyledi.

"Çalışacağız, gayret edeceğiz." diyen Erdoğan, vatandaşlarla beraber "Durmak yok, yola devam" sloganı attı.

Erdoğan, 5 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu, Van ve Erciş'e gençlik merkezleri yaptıklarını dile getirdi.

Gençlere Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nu "Beğendiniz mi" diye soran Erdoğan, alandakilerden evet yanıtı aldı.

"Onlar yıkım, biz yapım ekibiyiz"

Van'da hizmete açılan hastaneler arasında 400 yataklı Van Bölge Hastanesi ve 500 yataklı Van Kalp Cerrahisi Hastanesinin de yer aldığını anlatan Erdoğan, Erciş Devlet Hastanesi dahil 18 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü belirtti. Şehir Hastanesinin proje çalışmasının devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 37 sağlık tesisinin proje, ihale ve arsa aşamasında olduğunu söyledi.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 4,5 milyar tutarında kaynak aktarıldığını vurgulayarak, "Deprem sonrası 3,7 katrilyon liralık kaynak kullanarak 25 bin 172 konut, kamu kurumu binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret merkezleri gibi binaları süratle tamamlayıp hizmete sunduk." diye konuştu.

“Onlar yıkar, yakar, biz yaparız”

TOKİ konutlarının kiradan bile düşük bedelle vatandaşlara verildiğini aktaran Erdoğan, alandakilere yönelttiği "Evlerinizde huzurla oturuyor musunuz?" sorusuna aldığı olumlu yanıtın ardından, "PKK ne yapıyor? Yakıyor, yıkıyor. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Onlar yıkar, yakar, biz yaparız." ifadesini kullandı.

Erciş'te 65 milyon liralık yatırımla inşa edilen 455 dükkan ve ofisin esnafın hizmetine sunulacağını belirten Erdoğan, 2002'ye kadar Van'da sadece 36 kilometre uzunluğunda olan bölünmüş yola 511 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettiklerini belirtti.

“17 yol yapım çalışması sürüyor”

Maliyeti toplam 2,5 milyar olan 17 yol yapım çalışmalarının sürdüğünü, bunların 2 yıla kadar tamamlanacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış şartlarında ulaşımın zor olduğu Behçesaray'a yapılan iki yolun ardından söz konusu sorununun çözüldüğünü ifade etti. Erdoğan, 23 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda kamulaştırmadan kaynaklı gecikmenin olduğunu belirterek, en kısa sürede sorunun giderilerek yolun hizmete açılacağını açıkladı.

Van Gölü kenarına yapılan gemi inşa tesisinde iki büyük feribotun inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, bunlardan Sultan Alparslan adı verilen feribotun ocakta işletmeye alındığını, İdris-i Bitlisi adı verilen feribotun ise bu ay sonunda suya indirileceğini söyledi. Van Ferit Melen Havalimanı'nın yenilendiğini hatırlatan Erdoğan, 2003'te 114 bin olan yolcu trafiğinin geçen sene 1 milyon 665 bine ulaştığını vurguladı.

"Bunların derdi terör"

Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Morgedik Barajı'nı inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan içme suyu tesisleriyle şehir merkezinin yanı sıra Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçeleri ve 18 köye içme ve kullanma suyunun temin edildiğini anlattı. Erdoğan, "Bunu biz yaptık. Belediye yapmadı. Aslında büyükşehir belediyelerinin görevi içme suyunu da temin etmektir ama bunların derdi terör, vatandaşın ihtiyacını karşılamak değil. Ben büyükşehir belediye başkanlığı yaptım hem de İstanbul'da. İstanbul susuzdu. CHP'den görevi devraldığım zaman İstanbul susuzdu, su yoktu. 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik ve o gün bugündür İstanbul'da su sorunu yok. Biz buyuz." ifadelerini kullandı.

“Van’da çiftçilere 1,2 milyar liralık tarımsal destek verildi”

Alandakilerin "Vur vur inlesin Muharrem dinlesin" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değer mi? Siz zaten 24 Haziran'da gereğini yapacaksınız." karşılığını verdi.

Kentteki içme suyu projelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Van'da 3 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini 3 baraj ve bir göleti daha inşa edeceklerini bildirdi. Son 16 yıldaki sulama projeleriyle 337 bin zirai arazinin sulamaya açıldığını, inşaatı devam eden sulama tesisleriyle 195 bin dekarın daha sulamaya açılacağını belirten Erdoğan, Van'da çiftçilere 1,2 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, hayvancılık yapanlara yüzde 50, arıcılık yapanlara ise yüzde 60 hibe sağlandığını dile getirdi. Erdoğan, 2002'den bu yana 29 bin Vanlının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini, mevcut organize sanayi bölgelerinde 3 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, "Tüm parseller üretime geçtiğinde 6 bin 100 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Van'a turizm alanında yatırımcı çekilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van şu anda İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Burada yapacağımız otellerle İranlı turistlere burada çok ciddi ev sahipliği yapacağız" dedi.

“Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız”

Van'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Erdoğan, "Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bunlar önemli ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız." diye konuştu.

Alandakilere, teröristlere 24 Haziran'da sandıkta demokrasiyle ders vermeye hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, huzurun olmadığı bir yere kimsenin risk alıp gelmediğini, yatırım yapmadığını ve dolayısıyla istihdamın oluşmadığını kaydetti.

“Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler”

Türkiye'nin uzun süre terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Erdoğan, "CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinin ağzından duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin üstesinden geldik. Şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Van'ı potansiyeline uygun bir seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, bunun için vatandaşlardan destek istedi.

Önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte başaracaklarını vurgulayan Erdoğan, alandakilere 24 Haziran'da tercihlerini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıp kullanmayacaklarını sordu.

Vaktin hizmet ve Türkiye vakti olduğunu aktaran Erdoğan, "24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde de AK Parti'ye mühür basıyor muyuz?" diye sordu.

Gençlerden 24 Haziran'a kadar diğer tüm gençlere AK Parti'yi anlatmalarını isteyen Erdoğan, Van'ın 24 Haziran'da yeniden bir destan yazacağını söyledi.

"Hem seveceğiz hem sevileceğiz"

Erdoğan, iki hafta önce Diyarbakır'da olduğunu hatırlatarak, orada da çok farklı bir hava gördüğünü dile getirdi.

Tek amaçlarının 81 milyonun tamamına hizmet etmek olduğunun altını çizen Erdoğan, tüm vatandaşların kardeşi olduğunu ve Türk, Kürt, Boşnak, Roman, Gürcü olmalarının kendisini ilgilendirmediğini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe." hadisini anımsatarak, "Ölçü bu. Ölçü Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman olmak değil. Hem seveceğiz hem sevileceğiz." dedi.

Demokrasi ve ekonomide Van'la birlikte Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Birileri sürekli çıkıyor, geçmişte olanları sanki bugün de aynısı varmış gibi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede kime 'Öte git' denmiş?"

Yatırımlar ve hizmetler konusunda Van'ın on kat ileri gittiğini ifade eden Erdoğan, gençlere ailelerine 10-15 yıl öncesini sormalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Dün bu ülkede insanlar kökenlerinden, inançlarından, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, baskı görüyor, zulme maruz kalıyordu. Bugün böyle bir durum var mı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim ve böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil.

Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Biz buyuz. Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dini inancının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, aynı şekilde beni ve devletimizi karşısında bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış, kime 'Öte git' denmiş? Böyle bir durum da asla söz konusu değildir."

“Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır”

Erdoğan, geçen dönem CHP'nin bir kadın milletvekilinin İstanbul Üniversitesinde önemli bir görevde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlar benim başörtülü kızlarımı başlarını açıp ikna odalarına sokanlar değil miydi? CHP, bu. Peki PKK'nın desteklemiş olduğu parti, Diyarbakır'da benim o Kürt annelerimi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde hüngür hüngür ağlatanlar değil miydi? Onların yavrularını Kandil'e kaçıranlar onlar değil miydi?

Bana geldiler, Ankara'da kendilerini ağırladım, onlarla konuştum ve bir baba olarak onların acılarını bizzat, kendilerinden dinledim. Bunlar Kandil'e götürürler, biz ise annelerine babalarına teslim etmenin mücadelesini veririz.

Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık ama karşımıza başka sıkıntı çıktı."

Bir dönem bölücü terör örgütü ve onun yandaşlarının bir kısım Kürt vatandaşlarına kan kusturduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'yi demokratikleştirmek ve bu çerçevede Kürtlerin beklentilerini karşılamak için tarihi reformlara imza attıklarını söyledi.

Terör meselesini bir ölçüde çözerek, akan kanı durdurabilmek umuduyla siyasi tarihte hiç kimsenin almadığı riskleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Biz, ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alicenaplığını zaafiyet olarak zannetmişler ki olmayacak işlere kalkıştılar." diye konuştu.

“Reformlara devam edilecek”

Şimdi devranın değiştiğini, başka bir yola girildiğini anlatan Erdoğan, "Perşembe akşamı, cuma akşamı ATV ortak yayınında, TRT ortak yayınında yeni hükümet sistemini milletimle paylaşacağım. Nasıl bir sistem bunu anlatacağım." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, reformlara devam edileceğini, özgürlüklerden taviz verilmeyeceğini, geriye dönüşün söz konusu olmadığını kaydetti.

Erdoğan, "Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar." dedi.

"Başı açık olanı da başı örtülü olanı da var"

Milletin tamamı gibi Kürtlerin de hak ve özgürlükleriyle ilgili Türkiye'de bir sorunun bulunmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilinizi her yerde serbestçe kullanıyorsunuz değil mi? Dininizin, inancınızın gereklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz değil mi? Reddi inkar politikalarından eser kalmadı değil mi? Sizlerin görüşüne, fikrine, zikrine, kılık kıyafetine karışan var mı? Ne diyorlar? 'Kılık kıyafete karışıyorlar.' İşte burada buyurun, başı açık olanı da başı örtülü olanı da var. Karışamaz kimse." diye konuştu.

Yapılan yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda bölgeyi ve şehri Türkiye ortalamasının altında tutmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

“Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yaşananlar ortada. Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. pic.twitter.com/8CsMRIE7uv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Havalimanı’nda İHA’yı imzaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanında düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a geldi. Erdoğan, havalimanında İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce AK Parti Van milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Van milletvekili adaylarını tanıttı.

Miting alanında, "Devlet yönetmek deneyim ister", "Büyük projeler büyük ustalık ister", "Büyük Türkiye güçlü lider ister", "Allah bu memleketi birbirine düşürenlere fırsat vermesin" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Alanı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

Mitingde Grup Tillo'nun seslendirdiği sözleri Kürtçe ve Türkçe seçim şarkısı çalındı.

Alandaki çocuklara, AK Parti döneminde yapılan eserlerin görsellerini içeren, "Vakit çocukların vakti" sloganıyla hazırlanan "Büyük Usta'nın Eserleri" isimli boyama kitabı dağıtıldı.

“Kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı”

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'a gelişi nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı. Miting alanının çevresinde ise vatandaşların serinlemesi için özel araçlarla gül kokulu su püskürtüldü.

Kaynak: AA