Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar yaptıklarımız ısınma turu bile sayılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Gündeme yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye güçlendikçe sorunların çapı da artıyor"

Türkiye her alanda büyüdükçe, güçlendikçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Geçtiğimiz 15 yılda tüm oyunlara, senaryolara rağmen büyük bir titizlikle kurduğumuz güven ve istikrar sayesinde bu kısır döngüyü hamdolsun kırmayı başardık. Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyütürken demokrasimizin standarlarını ileriye doğru taşımayı başardık. Ülkemizde örgütlenmiş ihanet odakları birbiri ardında harekete geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her alanda büyüdükçe, güçlendikçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor.https://t.co/YdaFcl24oM pic.twitter.com/6wjN58EHRp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2018

"Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz"

Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz.

"Afrin, İdlib olayını aynı şekilde çözeceğiz"

Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'i, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. https://t.co/YdaFcl24oM pic.twitter.com/0DNELIeWrG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2018

"AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, çekilirim"

(Kemal Kılıçdaroğlu) AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın.

DHKP-C'liler ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olur mu ya. Rahat rahat bunları kamufle edebiliyorlar. Rahat rahat bunlarla yol yürüyebiliyorlar. Kalkıyor, kağıt gösteriyor. Senin bu kağıtlarına biz alıştık. Sağolsun, bazı televizyonlar da bizim DEAŞ ile ilgili geçmişte söylediklerimizi açık, net ortaya koyuyorlar.

"TTB denilen kurumun Türklükle alakası yok"

Bu ara tweetler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için. Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliğinin de Türkiye'ye layık olan hiçbir yanı yok. Dolayısıyla bunlar ne hukuku ne de hekimliği kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular. Şimdi de kalkıp tweetlerle güya yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya bunlar da bu şekilde ev sahibini bastırmaya çalışıyorlar. Ne Türk ne de Türkiye kavramını kullanamayacaksınız artık. Onu layık olanlar kullanacak.

"Hukukçular, doktorlar derneklerini rahatlıkla kurabilecek"

Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek.

"'Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması üzüntü verici"

"Bugün ülkemizde hala 'Bizim Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum.

PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeye dili varmayanlara milletimizin ilk fırsatta söyleyecekleri bir çift sözü elbette vardır.

"1 milyon insanı öldüren bir katille neyi konuşacağız?"

Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi bitireceğiz, askerlerimiz orada destan yazıyor. 1028 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/YdaFcl24oM pic.twitter.com/LcX9uB8BNC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2018

Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin. Senden mi alacağız emri. Bize milletimizin emri var, emri. Ona kalsa Esed ile masaya oturun da işi konuşun diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize Esed'le konuşun diyorlar, 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille neyi konuşacağız.https://t.co/YdaFcl24oM pic.twitter.com/Nj0ek8DKF9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2018

PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye terör örgütü demeye dili varmayan veya bunu kerhen zikredenlere milletimizin ilk fırsatta söyleyecek bir çift sözü elbette olacaktır. Biz siyasetçi, hükümet, devlet olarak bunlar hakkında gerekenleri yapıyoruz, yapacağız. İçeridekiler bunu yapar da el oğlu boş durur mu? Bizden, Suriye topraklarından bir an önce çıkmamızı isteyenler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Bunu duyan da sanır ki Suriye'de her şey güllük gülistanlık, sadece Türkiye'nin varlığı işi bozuyor. Bunların mantığına göre PKK Suriye'de olabilir, DEAŞ Suriye'de olabilir. Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir. İsrail, canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir ama Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit ya?

"'Terörist teröristle yok edilemez sayın Trump' dedim"

Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump' dedim ama maalesef o yine onlara baktı. 'Peki siz yolunuza, biz yolumuza' dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler.

Şu ana kadar yaptıklarımız, daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük ataklrı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. 2019 kritik bir tarihtir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır. Artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır.

"Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız"

Eskilerin güzel bir sözü var, 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız'. Başka bu işin çıkışı yok. Hiçbir engel Türkiye'nin, Türk milletinin iradesinden daha büyük değildir. Öyle mi? Madem ki bizi bu noktaya getirdiler, öyleyse bundan sonrasını kendileri bilirler.

"Bizim için Suriye halkı önemli"

Bizim için şu anda Suriye halkı önemli, Esed değil. Çünkü Esed, burada terör estirmiştir, devlet terörü estirmiştir ve bunca insanın ölümüne neden olmuştur. Halen de öldürmeye devam etmektedir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin, 'Bir an önce evlerimize, topraklarımıza dönmek istiyoruz.' diyen bu kardeşlerimize, evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar, buyursunlar burada beraberce her türlü hizmeti yapalım.

Suriye'de ve Irak'ta bu ülkelere ve halklarına karşı kurulan her tezgah Türkiye'ye karşı kurulmuş demektir. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Zaten öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar. Dün bizi lime lime ederek yok ettiklerini sananlara yeniden dirilişin nasıl olduğunu göstermeksek ecdadımıza da evlatlarımıza da mahçup oluruz. Hamd olsun, milletimiz bu büyük oyunun, üzerimizdeki bu büyük sorumluluğun farkındadır.

"Dürüst değiller, samimi değiller"

Kimin paçavraları bunlar? PKK'nın. Kimin? Terörist başının. Avrupa Birliği ki biliyorsunuz PKK'yı terör örgütü ilan etmiştir. Terör örgütü ilan ettiği halde bunların paçavrasını nasıl oluyor da bunlar boyunlarına sarıyorlar? Çünkü dürüst değiller, samimi değiller. Bunlarla beraber hareket edenler, bunlar da aynı. Biz bunlara hiçbir zaman aldanmayacağız. Onları da hiçbir zaman samimi bulmadığımızı kendilerine, yüzüne yüzüne vuracağız. Bugün ülkemizde halen 'Bizim Afrin'de ne işimiz var.' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum