Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu. İlk olarak Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

"Müttefiklerimiz terörle mücadelede daha çok destek vermeli"

Çavuşoğlu ile Stoltenberg arasındaki görüşmede, Çavuşoğlu, "terörle mücadelede çifte standarttan uzak durulması" gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, terörün yalnızca Türkiye için değil tüm NATO müttefikleri için tehdit olduğunu sözlerine ekledi ve ittifakın daha fazla destek vermesi gerektiğinden bahsetti.

"İttifak, Türkiye ile dayanışma içerisinde"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise ittifakın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğu mesajını verdi.

Hiç bir müttefik ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'deki varlığının bu konuda verilen desteğin göstergesi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin NATO'dan askeri teçhizat alımındaki beklentiler de gündeme geldi.

Kaynak: TRT Haber