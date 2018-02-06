Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonunda uyuyan devi uyandırdılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önemli çalışmalarla dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, geçtiğimiz Çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Toplantıda proje bedeli 9,4 milyar dolar olan 55 savunma sanayi projesini görüşerek karara bağladıklarını aktaran Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli askeri operasyonlar yürüttüğümüz şu dönemde, savunma sanayi projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Tamamlanan projeleri gözden geçirerek, daha iyiye doğru götürmek, devam eden projeleri hızlandırmak, gündemimizdeki yeni projeleri karara bağlamak için hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz taktirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir sistemi dışardan almayacağız"

Yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin, diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz tahmin edersiniz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkanlarımızla üretme işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık, şu anda ne halde bulunurduk. Açıkçası bunu düşünmek bile istemiyorum. Bunun için son toplantımızda şöyle bir karara vardık: Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışardan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek, bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine elbette varız. Bu iş birliği, asla hazır alım şeklinde olmayacak. Tüm kritik unsurlarıyla bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecektir."

Erdoğan, savunma sanayi sektöründe çalışan tüm girişimcilerden ve personelden çok daha büyük başarıların müjdelerini beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Zeytin Dalı harekatı başarıyla sürüyor"

Afrin'deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor. Şehitlerimiz yüreğimizi yakıyor. Sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesi ile, babası ile, kardeşi ile, evli ise eşi ile, varsa çocuğu ile, arkadaşları ile başlıbaşına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler ancak biz kendilerini göremeyiz. Şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız, yanında olmayı da sürdüreceğiz. Gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Türkiye bugün de şehitlerinin, gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline bakmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Zeytin Dalı Harekatı] Verdiğimiz şehitler yüreğimizi yakıyor, kaybettiğimiz sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. pic.twitter.com/VF0ybOEpWp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

"Afrin'deki operasyonlar İdlib'le devam edecek"

Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek.

"Bizi öyle çok zorladılar ki uyuyan devi uyandırdılar"

Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Türk milleti üzerinden asırlık rehaveti atıyor, yepyeni bir döneme doğru ilerliyor.https://t.co/ckyOZkH7Sr pic.twitter.com/jtMGfcOv5q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

"Kim sana SİHA, İHA verirdi ya?"

Artık hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir. Hatırlayın, geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemini hatırlayın. Bir tank harekete geçemezdi. Bir top harekete geçemezdi. imdi hem SİHA hem İHA'larımızı üretiyoruz, mühimmatın tümünü kendimiz üretir hale geldik, rahatlıkla kullanır hale geldik. Kim sana SİHA, İHA verirdi ya? Verdiler de yürüdü mü? Yürümedi. Bu devir geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi hem SİHA hem İHA'larımızı üretiyoruz, mühimmatın tümünü kendimiz üretir hale geldik, rahatlıkla kullanır hale geldik. Yoksa kim size SİHA, İHA verir?https://t.co/ckyOZkH7Sr pic.twitter.com/rjc2M2nBsG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

"Münbiç'e toprakları asıl sahibine teslim etmek için geleceğiz"

Bize ne zaman bitireceksiniz diye soranlara: Siz Afganistan'daki operasyonları ne zaman bitireceksiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var.

'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın! Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı... Hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Münbiç'e toprakları asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Biz Amerika'ya 'terör örgütleriyle beraber hareket etmeyin' dedik.https://t.co/ckyOZkH7Sr pic.twitter.com/2hv9RBlCyX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

"Biz yerimizde dimdik duruyoruz ve duracağız"

ABD'nin "DEAŞ'ı temizledik" demesine rağmen bölgeden çıkmadığına, tırlarla mühimmat getirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "O zaman sizin Türkiye'ye yönelik hesabınız var, sizin İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Fakat biz yerimizde dimdik duruyoruz ve duracağız.

"Gençler konusunda hala yapılması gereken çok iş var"

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon civarındaki üye sayısı, ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazladır. Gençlere yönelik eğitim-öğretim, kültür, spor, sanat, kişisel gelişim hizmetleri sunan sivil toplum kuruluşlarımızın ulaştıkları kişi sayısı her yıl daha da artıyor. Bütün bunlar elbette önemlidir. Ancak Türkiye'de 30 yaşın altında 38 milyonunun üzerinde kardeşimizin bulunduğunu göz önüne aldığımızda çalışmalarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun için gençlerimize hem daha çok ulaşmamız hem de onlara her alanda çok daha nitelikli hizmetler vermemiz gerekiyor. Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve parti gençlik teşkilatları kendi alanlarında, ama hepsi de birbirini tamamlayacak şekilde Asım'ın neslini yetiştirmenin gayreti içinde olmalı.

Vatikan ziyareti

Bu ziyaret Türkiye'den Vatikan'a rahmetli Celal Bayar'dan bu yana 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da ayrıca önemlidir. Vatikan'da Katolik dünyasının ruhani lideri, 1 milyar 200 milyonluk Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile kapsamlı ve her iki taraf içinde faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye-İtalya ilişkileri

Vatikan'daki programımızın bundan sonraki programında Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı ile görüşmemizi yaptık. İtalya bizim Avrupa'da ilk 3 içerisinde yer alan, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda bir komşumuz. 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Yeter mi? Yetmez. Savunma sanayiinde biz en kararlı adımı da İtalya ile attık. ATAK helikopterini biz İtalya ile birlikte yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı da elbette gündemimizde önemli bir yer tuttu. Terörle mücadelede İtalya'dan da daha güçlü destek beklediğimizi ifade ettik. İtalya'nın önde gelen firmaları ile toplantı gerçekleştirdik. Önce kendi görüşlerimizi ifade ettik. Yeni yeni yatırımlar yapmak istediklerini kendilerinden dinledik.