  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.062
    EURO 5.004
  • BIST 113156.08
    ALTIN 174.455
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖcü hain hesap verene kadar mücadele sürecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum. 

 

Türkiye son FETÖ'cü hain hukuk önünde hesap verene kadar yurt içi ve dışında mücadeleye devam edecek. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerine girecek kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak da boynumuzun borcudur.

 

FETÖ ile mücadelenin Türk-Kırgız ilişkilerindeki önemini açıkça vurguladık. Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alanacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER