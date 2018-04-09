Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadele sürecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, son FETÖ'cü hain hukuk önünde hesap verene kadar yurt içi ve dışında mücadeleye devam edecek.https://t.co/RGjA89ieGV pic.twitter.com/zAgmVrxxU4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2018

Türkiye son FETÖ'cü hain hukuk önünde hesap verene kadar yurt içi ve dışında mücadeleye devam edecek. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerine girecek kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak da boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur.https://t.co/RGjA89ieGV pic.twitter.com/jxUy0ZmmR7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2018

FETÖ ile mücadelenin Türk-Kırgız ilişkilerindeki önemini açıkça vurguladık. Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alanacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız.

Kaynak: TRT Haber